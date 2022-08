«No somos los que vamos a rompen pero vamos a pedir que se respeten nuestros lugares»

Sobre las próximas elecciones y sus aspiraciones, Marisa Carrillo, legisladora por Distrito Único manifestó: «Si me toca irme, me iré a un lugar mejor. Los que me están cascoteando me inyectan energía, estoy tranquila porque entiendo que está bien lo que estoy haciendo».

En la misma línea, con respecto a las posibles candidatas locales, dijo: «Me parece altamente positivo que tengamos tres o cuatro mujeres dirigentes que puedan encabezar una lista, ese es el partido que necesitamos». Sobre si ella sería candidata, declaró: «me siento capacitada para serlo pero no lo decido yo».

«Llegar como mujer es difícil pero nada me va a detener. Me falta un año y medio de trabajo en la legislatura, recorro la provincia, milito el departamento. De a poco vamos instalando nombres como Darío Ceballos en Anisacate o Flavio Cobo en Los Aromos: no tiene que ver con la edad sino con las ideas».

«Voy por la unidad, la premisa es la unidad, no seré yo la que intente romper, nunca ha sido mi mirada. Venimos trabajando con Martín (Barrionuevo), con Maga (López), con Maxi (Capdevilla). Pero tampoco vamos a ser quienes permitan que no se respete su lugar, como pasó en el 2019» agregó.

Por otro lado, comentó: «Hacen las cenas de ´Mirtha Legrand´ buscando romper y esa es la vieja política. Dejemos de pensar solamente en nosotros y en ajustarnos en una silla, perpetuarnos en un puesto. La necesidad de la gente es llegar a fin de mes».

En relación al acto de la Revolución del Parque, la radical opinó: «consolidó y mostró lo que el trabajo puede hacer: fue institucionalizado en Córdoba y tomó importancia nacional. Tenemos como objetivo recuperar el gobierno local, provincial y nacional. La UCR demostró su fortaleza, tiene el territorio y la gente para ir detrás del candidato que más mida».

Viajes a Buenos Aires y Mendoza

Carrillo contó que parte de su agenda de trabajo la llevó a Buenos Aires, invitada por la Diputada Soledad Carrizo, a quien «conozco hace más de diez años, pertenecemos al espacio Confluencia, la conocí militando allí y nos invitó a diferentes referentes, para visitar el Barrio Mujica en Villa 31 y luego fuimos a la Rural, a apoyar el campo en este momento tan difícil». Por otro lado, tras la venida del Senador Alfredo Cornejo, los invitó a visitarlos en Mendoza parab observar un proyecto de seguridad que funcionó allá.