«No vamos a poder evitar el delito en un 100% pero sí reducirlo, como lo venimos haciendo»

Al término de una reunión – sin duda necesaria- que el Intendente Marcos Torres realizó con el conjunto de las fuerzas de seguridad de la ciudad: Policía, Seguridad Ciudadana y Patrulla Urbana, RESUMEN dialogó con el Crio Mayor Diego Cambronero, quien despejó dudas respecto a la situación de «psicosis social» que se vive ante posibles saqueos, como así también detalló sobre el nuevo esquema que llevaran a cabo junto con el Municipio para prevenir estos robos masivos.

«En principio el objetivo de esta reunión es para diagramar acciones en conjunto en lo que hace a la prevención y luego de asesoramiento en aquellos lugares sensibles como negocios, ya sean de gran envergadura o a aquel comerciante de barrio común y corriente. Hay que destacar que son acciones que tomamos simplemente por un comentario en sí porque no tenemos antecedentes en toda la provincia de Córdoba sobre un intento de saqueo o algo por el estilo», aclaró el Jefe de la Departamental Santa María, desmintiendo los trascendidos de las ultimas horas.

«En Rio Cuarto hubo personas detenidas y ayer detuvieron a la presunta instigadora de esos hechos pero en Córdoba capital no hubo ningún intento de saqueo y, queremos transmitirle tranquilidad al vecino, que en todo lo que es Alta Gracia y el Departamento Santa María no hemos tenido intentos de saqueo. Fueron solos rumores o este folclore cotidiano que se crea a partir de esta situación social, se viralizaron unas cuestiones pero nunca hubo intentos de saqueo», añadió.

Cambronero, destacó que si bien en el dia de la fecha se coordinaron ciertas acciones preventivas junto al Municipio de Alta Gracia, los distintos jefes policiales a cargo de comunas y municipios vecinos también están en comunicación constante con sus zonas ante cualquier situación que pueda generarse y mejorarse.

Sobre los indices de inseguridad y la situación de los barrios

Al respecto, el Crio Mayor hizo una diferenciación respecto a los ilícitos que se suscitan en la ciudad de Alta Gracia y aquellos que azotan con mas frecuencia a comunas vecinas. Por ejemplo, el asalto a mano armada perpetrado el pasado viernes en Falda del Carmen.

«En la ciudad tenemos arrebatos, ingresos domiciliarios sin moradores pero en otras localidades como Falda del Carmen – donde tuvimos un robo calificado- la situación es otra. Ese tipo de hechos no estaría pasando en Alta Gracia y por supuesto trabajamos para que no sucedan», detalló Cambronero y agregó: «No vamos a poder evitar el delito en un 100% pero si reducirlo, como lo venimos haciendo».

Por último y respecto a los recursos humanos con los que cuenta la policía de la Departamental, el Jefe a cargo aseguró que a diferencia de otras departamentales, en Santa María se está trabajando con casi el total de los efectivos en actividad.

«Quiero dejar claro que no es verdad que se suspendieron licencias o que se hizo volver a gente que está de licencia. En la Departamental Santa María por considerarse un departamento turístico, no sale en época de vacaciones por ejemplo. Actualmente tenemos un 6% de personal en uso de licencia, es decir que prácticamente el 95% de los efectivos están trabajando por lo que no necesitamos pedir esos recursos», culminó.