«Nos duele el alma no tenerla», siguen buscando a Luna y ofrecen 100 mil pesos para recuperarla

Luna desapareció el pasado 21 de diciembre y desde entonces, su familia no para de buscarla.

Se trata de una gatita cruza siames de dos años de edad, la cual desapareció de su casa en Villa Parque Santa Ana y su familia ofrece una suma de $100.000 pesos para recuperarla.

«Ofrecemos ese monto por información certera de dónde está, o que le pasó,. Si alguien la tiene que la devuelva.. No sean cómplices», inicia el posteó de los dueños de la mascota en las redes sociales.

El animal desapareció en calle 14 (entre calles 9 y 11). Su familia apela hasta en mensajes anónimos para poder tener data real.

«Quizás para algunos es un gato más… pero a nosotros nos duele el alma no tenerla», agregaron.

A quien pueda aportar información piden comunicarse al 3547678656.

