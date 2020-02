“Nos preocupa que Carolina Basualdo pueda dejar sin representación a Santa María en la Legislatura”

El Presidente de la UCR y ex Intendente de Córdoba Ramón Mestre se encuentra recorriendo distintos departamentos en vista a las próximas elecciones partidarias de agosto. Además, como subrayó el mismo Mestre estas reuniones apuntan a dialogar y escuchar a Intendentes y dirigentes de Córdoba acerca de la situación económica y social del país y de la necesitad de un fortalecimiento partidario en vista del futuro político ya próximo.

Lo acompañó en el recorrido la Legisladora Provincial y ex Tribuno de Cuentas de Alta Gracia, Marisa Carrillo. También se hicieron presentes figuras de distintos estamentos legislativos nacionales y provinciales en vista a la creación de un “foro de legisladores” radicales que tiene el objetivo de aunar criterios, inquietudes y estrategias políticas en consonancia con las distintas responsabilidades políticas. En la Casa Radical de Alta Gracia estuvieron hasta hace pocos minutos atrás, las diputadas Brenda Austin y Soledad Carrizo, el diputado Diego Mestre y los Legisladores Dante Rossi y Marcelo Cossar, entre otros.

Como anfitriones de la sede partidaria, el Presidente del circuito de Alta Gracia, Omar Allende y del Departamento, Claudia Cuffa junto a referentes y funcionarios del partido centenario.

Minutos antes de la reunión en la casa partidaria, Mestre dialogó en exclusiva con Resumen acerca de distintos temas. Entre todos, el más actual y polémico para Santa María: las elecciones de Despeñaderos.

El Presidente de la UCR celebró la unidad partidaria de la localidad vecina que había ido dividida en mayo de 2019 y que se hoy encolumnó detrás de la figura de Héctor Penna (presente también en la reunión) quien cuenta con el apoyo explícito del negrista y ex candidato a Legislador Iván Ruano.

“Acompañamos y estamos convencidos que es una buena oportunidad para trabajar y construir una alternativa en Despeñaderos”.

Por otro lado Ramón Mestre remarcó su preocupación respecto a las postulaciones testimoniales de Hacemos por Córdoba en nuestro Departamento y en particular al cargo de Legislador Departamental; cargo que ganó Walter Saieg y como suplente Carolina Basualdo. Como ocurrió en 2013, Saieg pidió licencia de su banca y asumió un cargo, esta vez en Nación. Basualdo juró en diciembre como Legisladora de Santa María. Semanas después, la misma Basualdo anunció su candidatura para la Intendencia de Despeñaderos. Si ganara, ¿ la banca quedaría vacía?

“Hay una preocupación desde el Comité General de la Provincia, en el cual tanto la responsabilidad que tiene esta elección que se va a dar en Despeñaderos donde la actual legisladora, en representación al departamento Santa María y candidata a intendente de la localidad; puede dejar sin representación a los habitantes de Santa María“, afirmó Mestre a RESUMEN.

Pasado y futuro de la UCR de Córdoba

“Hoy necesitamos una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias para sobrepasar esta dificultad que tiene hoy la Argentina desde lo económico y fundamentalmente desde lo social. Hace tres días atrás se cumplió un año de la famosa llamada de quien era Jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ex Ministro del Interior Rogelio Frigerio, pidiéndome que me baje de la candidatura porque ellos había decidido que debería ser Mario Negri. Evidentemente que eso nos hizo mucho daño. Todo lo que yo dije en aquel momento se materializó: falta de democracia en la posibilidad de dirimir todo a través de una interna, el centralismo y el manejo del gobierno en esa instancia. El resultado estaba cantado. El radicalismo tiene que liderar Juntos por el Cambio, por el peso, la cantidad de Legisladores en el territorio, las ciudades y comunas y las provincias que gobernamos. Y por la historia de la UCR”

Unidos, para agosto

“El 22 de agosto de este año el radicalismo cordobés renovará sus autoridades. El 6 y 7 de marzo en Villa Giardino discutiremos todos los lineamientos a nivel nacional y local y buscaremos construir una instancia de consenso. Si no se llegara a eso, se realizará una interna partidaria a la que no hay que tenerle miedo, porque no divide, sino que legitima. Hay que dejar de lado el excesivo internismo que se está llevando adelante en esta poca. No debe haber núcleos permanente, solo temporarios para instancias electoral. El radicalismo es una causa, una idea y una convicción. Hay que dejar de lado el vació de poder que significa hoy la crisis del sistema y del partido político en una Argentina que necesita de ideas para seguir adelante. Necesitamos un radicalismo que plantee ideas, que prepare a dirigentes, discuta y proyecte“.

¿Interbloque?

En referencia a este punto, recordamos que en la Legislatura de Córdoba existen dos diferentes bloques opositores integrados por dirigentes radicales. Uno, los UCR “puros” que acompañaron a Mestre, entre ellos Marisa Carrillo y los otros, de Córdoba Cambia que integran una alianza con el PRO y el Frente Cívico.

Al respecto de la posibilidad de anhelar por una unidad des esos bloque para hacer frente a una mayoría (abrumadora) de Hacemos por Córdoba, Ramón Mestre aclaró:

“Sería fantástico tratar de trabajar en un interbloque, pero esta no es una decisión que puedo tomar yo. Porque no soy el dueño del Partido, solo soy el Presidente, aunque algunos con desconocimiento o mala actitud dicen una cosa distintas. Trabajamos y dialogamos a lo largo de 45 días para tratar de unificar los bloques, siempre cuidado a la identidad radical, pero no tuvimos suerte“, expresó.