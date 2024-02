«Nos preocupa tanta ignorancia que ofende y agrede»

Durante la mañana de este martes, Silvia Andrada, quien es Integrante de Fundación Kamay, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», repudió el acto que tuvo el presidente en los últimos días, tras una discusión política con los gobernadores: «El comunicado de la fundación se dio en el día de ayer, a través de una mamá de una nena con Síndrome de Down que nos manifestó su angustia y malestar por ver lo que manifestó el presidente Milei, al burlarse de una persona con discapacidad con otra persona. Nos parece inadmisible esta actitud ya que nosotros prestamos servicios para personas con discapacidad y nos basamos en el respeto y la igualdad».

«Yo lo compartí en el grupo que compartimos con los profesionales y apenas yo hice la propuesta, hicimos el comunicado. Exigimos el respeto que merecen las personas con discapacidad y la igualdad de condiciones a la que tienen derecho por ley», aclaró.

«Nos parece increíble a esta altura, estar hablando de esto. Hace mucho que venimos trabajando por la igualdad y la inclusión. No solo por lo ofensivo y doloroso que es algo así, sino por la ignorancia de la persona que usa esto creyendo que de esa manera ofende y agrede. El Síndrome de Down es una condición que no limita y discapacita. En el fondo nos preocupa tanta ignorancia. Hay muchas personas que ignoran esto y no ven esto», dijo Andrada.

En cuanto a lo sucedido, Silvia mencionó que «Yo creo que el presidente dijo lo que dijo para agredir al gobernador de Chubut, en una discusión política. Lo nuestro es una posición personal donde defendemos los derechos de las personas con discapacidad, totalmente apartidaria. Los papás van a sacar una carta abierta, y otros organismos también sacaron un comunicado repudiando el hecho».

«A las generaciones nuevas no les cuesta tanto la inclusión, no como sucede en otros ámbitos. Pero la lucha por la inclusión continúa, y hay veces que nos sorprendemos por actitudes para bien», expresó.

En cuanto a los proyectos de la fundación, explicó que «Arrancamos el año con muchos proyectos y la mejor predisposición. Seguimos luchando por la problemática de aranceles, pero siempre acompañando a los usuarios. El grupo de la Fundación Kamay es excelente, aunque se reconoce muy poco. Aunque mantenemos nuestro reclamo a los organismos que corresponden, pero siempre tratando de defender el mecanismo de reintegro que tiene muchas falencias. Esperamos que no desaparezca y se mantenga».