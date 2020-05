“Nosotros hicimos una nota porque incluyeron a todo el Concejo y nadie estaba enterado”

El revuelo sigue, y quien se sumó a la polémica por la difusa campaña Alta Gracia Solidaria, fue la Concejal por Alta Gracia Crece Amalia Vagni.

La ex candidata a viceintendente dialogó con la 88.9 y se refirió a la nota que desde su bloque emitieron a la presidenta del Concejo Deliberante, Cristina Roca, a fines de que pudieran explicar sobre la organización y difusión de dicha Campaña, en la cual se utilizó el logo oficial del cuerpo legislativo “sin estar enterados”.

“Cuando Pedro Spinetti presentó el proyecto del fondo solidario al principio no nos parecía la forma de hacerlo pero luego nos adherimos. Nos pareció bien y de esta forma darle un alivio al Municipio. Pero en este caso hubo solamente dos veedores que controlan e incluian al Concejo como parte de todo esto y nadie estaba enterado, cuando en realidad el ejecutivo era el encargado de llevarlo adelante. Nosotros solamente podíamos darle un marco legal a esto”, explicó Vagni.

La Concejal aseguró que “se desvirtuó todo” y que lo de ellos no es un pedido sino una nota. “Nos llamó la atención que el ejecutivo publicitó en algunos medios y es raro porque la publicidad debe ser para todos como se hace siempre. Por otro lado el intendente dijo estar acompañando, el tema son las formas de comunicar. No se hizo bien lamentablemente. Esta iba a ser una ayuda al municipio y al vecino. La gente tiene los negocios cerrados y la pasa mal y con el fondo se iba a acompañar a la gente , si no se entendió de esa manera lo siento mu chismo”.