“Nosotros nos vamos a presentar espontáneamente a la Justicia para que esto se aclare”

La voz que sin duda faltaba en la polémica de la supuesta fiesta multitudinaria organizada por Leandro Penna en Potrero de Garay, era la de su padre el ex Senador y candidato a Intendente de Despeñaderos, Hector Penna.

Luego de que el animador saliera a desmentir la grave acusación de Gerardo Martínez, Jefe Comunal de Potrero, Héctor, en diálogo con RESUMEN, adhirió a ese descargo y dijo que tomará cartas en el asunto.

“Lo primero que quiero decir es que este muchacho, el Jefe Comunal, está faltando a la verdad. Nosotros teníamos programada la fiesta de casamiento de mi hijo Guillermo, iban a ser unas 300 personas en una carpa al lado del lago, del predio de mi hijo Leandro en Potrero de Garay pero después de los anuncios del Gobernador el dia viernes, Leandro se encargó de llamar a los invitados para decirles que la fiesta quedaba suspendida entonces lo que se hizo fue el casamiento pero nada en la carpa”, explicó el ex Senador.

Guillermo se casó por iglesia en Despeñaderos y por Civil en Potrero de Garay. Y, según Penna padre, lo único que se hizo fue aprovechar que “todo estaba pagado” y usarlo en su casa. “Usamos la ornamentación, las flores, decoración y eso y la pusimos en casa, éramos unas 15 personas, solo mi familia y la de la novia. menos Leandro porque el no pudo venir”, agregó y dijo: “la carpa quedó semi desmantelada el mismo sábado y el domingo se terminó se sacar todo pero me molesta lo que han dicho, todo mentira”.

Penna aseguró que al momento no han recibido ninguna notificación de la Justicia pero que por sus propios medios se presentaran ante el fiscal para que la situación quede aclarada. Además, fue muy duro con Martínez.

“Lo tomamos con tranquilidad porque sabemos que las cosas no fueron así, pero molesta que dijeron que había políticos, gente de la farándula y hasta del Coe, todo mentira y no se con qué necesidad. No se porqué este muchacho salió a decir esas cosas cuando en realidad fue el quien hace pocos días hizo una asamblea con 130 personas en un lugar cerrado, después sabemos que estuvo en un cumpleaños, se tomó unos vinos de mas y hasta chocó. Nosotros nos vamos a presentar espontáneamente a la Justicia para que esto quede claro”, dijo.