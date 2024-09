¿Nueva conquista?: la China Suárez comenzó a seguir a Franco Colapinto en redes sociales

En las últimas semanas, Franco Colapinto centró toda la atención de un país y el mundo del automovilismo por su debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia. Como no podía ser de otra manera, su participación en la carrera de Monza generó un aumento exponencial de seguidores en sus redes sociales, y entre ellos se encontró a la China Suárez, haciendo ilusionar a los fanáticos de ambas figuras con un posible romance.

En ese aspecto, ante cada acercamiento a un famoso, Suárez suele ser muy criticada por los internautas en las redes sociales. A pesar de esto, la actriz decidió tener un cordial gesto con el corredor de F1. Franco tomó la decisión de comenzar a seguir a la cantante en su cuenta de Instagram y la actriz de Casi Ángeles no tardó en devolverle el follow, abriendo las puertas a un intercambio en redes.

Este gesto no pasó desapercibido por los fanáticos y rápidamente se desató una catarata de comentarios en X, en los cuales cientos de usuarios decidieron criticar a Eugenia, no solo por el gesto, sino también por la gran diferencia de edad que hay entre ellos. “La China no pierde el tiempo”; “Esto ya es un caso de estudio”; “Si yo fuera la China Suárez viviría como ella”; “Qué pesada la China Suárez con Colapinto, hermana, tiene 11 años menos”; “El gesto de la China Suárez con Franco Colapinto”; fueron solo algunos de los mensajes que hicieron los internautas en la ex red social del pajarito.

Al enterarse de la reacción de los fanáticos, el corredor de 21 años no dudó en usar su perfil de X para dejar en claro la situación y responderle a quienes criticaban a la China Suárez: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen ‘aléjate’, no che”, fue el comentario que hizo Colapinto. Sin embargo, a los pocos minutos de escribir este mensaje el joven decidió borrarlo.

A pesar de la reacción positiva de Colapinto, la expareja de Benjamín Vicuña se vio afectada por la gran cantidad de críticas, por lo que tomó la decisión de dar marcha atrás y dejar de seguir al joven oriundo de Pilar, quien no volvió a expresarse con respecto al tema. A pesar de las repercusiones, el corredor no dudó en mantener el follow como un buen gesto hacia la actriz.

Sin embargo, este no es el primer intercambio que el piloto de Williams tiene en redes con una celebridad argentina, sino que, tras su gran debut en Italia, tuvo un divertido ida y vuelta con Nicki Nicole, quien se encuentra soltera desde su separación con Peso Pluma.

Esta conversación hizo estallar los rumores de romance y los seguidores del corredor no tardaron en alentar la relación entre ambos. Lo que inició como un juego, con sus más de 400 millones de seguidores, terminó generando una gran cantidad de reacciones.