Nueve personas a juicio por estafas en ventas de viviendas: hay víctimas de Villa del Prado y Santa Ana

La Fiscalía de Instrucción Subrogante de Córdoba, a cargo de Daniela Maluf, dispuso la citación a juicio contra nueve personas acusadas de integrar una banda de estafadores con planes de viviendas.

Se trata de Cristián Walter Bazán, Valentina Milagros Bonilla, Carolina Coseani, Martín Fernando Manuel Cuestaz, Matías Emanuel Díaz, María José Gómez, Mario Guillermo Pereyra Isuani, Paula Carolina Pérez y Valeria Elizabeth Pomar. Estas personas están imputados de «Asociación ilícita en calidad de organizadores y coautores de estafas reiteradas». Entre las víctimas hay vecinos de Villa del Prado y Villa Parque Santa Ana.

De acuerdo a la investigación los imputados se confabularon de común acuerdo y habrían conformado una organización criminal destinada a cometer una pluralidad indeterminada de delitos (venta de viviendas irregulares) en prejuicio de terceros. Además se habrían realizado anuncios publicitarios en los que se promocionaba, en los medios masivos de comunicación, la venta de viviendas prefabricadas con el sistema Steel Framing (construcción de acero, moderna y ecológica).

«Yo pagué mas de 700 mil pesos. Me decían que le la iban a entregar en la cuota seis, averigué, me tenían a las vueltas y hablando con otros vecinos le habían hecho lo mismo. A mi me la vendió Paula Perez, decía que era socia pero era toda una estafa; después nadie te contestaba el teléfono y la dirección de sucursal que tenían en Córdoba no existía. Yo perdí todo», contó Emanuel, vecino de Los Olivares, Comuna de Villa del Prado.