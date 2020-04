Nuevos precios máximos para alcohol en gel y barbijos

En medio de la pandemia por coronavirus, el Gobierno nacional dio a conocer hoy una nueva lista con los precios máximos de referencia para el alcohol en gel en todas sus presentaciones.

Mediante la Resolución 115/2020 de la Secretaria de Comercio Interior, se publicó en el Boletín Oficial el cuadro con lo valores máximos de referencia.

El objetivo es que los ciudadanos no se vean perjudicados por maniobras especulativas por parte de quienes comercializan estos productos de primera necesidad en medio de la pandemia.

El documento, reitera que el Poder Ejecutivo ya había implementado un sistema a partir del cual “todas las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización” de este producto estaban obligadas a informar semanalmente a cuánto lo vendían.

Además, los había instado “a incrementar su producción hasta el máximo de la capacidad instalada”. Ahora, se agregó este cuadro con valores que fijan una referencia sobre cuánto debería costar un frasco de este desinfectante, según las autoridades nacionales.

Según el listado, el pote de 60 mililitros no debería superar los $110; el envase de 65 mililitros debería conseguirse a no más de $115; el frasco de un cuarto de litro lo recomiendan vender a $250; el de medio a $315 pesos y el de 1 litro, a no más de $500.