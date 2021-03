“Nunca más volví a ser la misma, uso psicofármacos y es algo muy difícil”

En las últimas horas, se conoció que Cristian Pavon estuvo en la fiscalia de Alta Gracia y tras negar el hecho por el cual se lo imputa, se abstuvo de declarar.

En enero del corriente Marisol Doyle, una joven médica, denunció al futbolista de abuso sexual. Dijo que hacía varios meses atrás, ambos habían coincidido en una fiesta y que, en ese contexto, el jugador de Boca la había violado. Además, la mujer explicó que no había denunciado el hecho con anterioridad porque le costó procesarlo. No obstante, y con la ayuda de su familia, tomó la iniciativa y no solo lo hizo ante la Justicia sino también públicamente.

Este martes y luego de conocerse que Pavon declaró antes de la fecha prevista porque los abogados tenían otra audiencia a la cual asistir, RESUMEN dialogó con la denunciante quien de ahora en más y junto a su equipo de abogados (Fernando Burlando en Bs As y Luciano Bocco en Córdoba), tiene total acceso al expediente judicial.

“Estoy anoticiada de que negó los hechos y no respondió las preguntas del fiscal. Yo creo en la Justicia y estoy conforme en la manera en que están actuando porque van rápido” inició la supuesta víctima, a la vez que contó que desde el dia del hecho “nunca más” volvió a ser la misma.

“Desde que comenzó todo este proceso mi vida se paralizó totalmente. Nunca más volví a ser la misma, estoy con tratamiento psicológico y con psicofármacos y es muy difícil de sobrellevar ya que nunca me hubiera imaginado pasar por algo tan ultrajante. Un año me llevó poder fortalecerme para afrontar esta situación que hoy en día me toca vivir y es algo que jamás olvidaré y que tendré que llevarlo toda mi vida”, inició.

Por otra parte, Marisol dijo vivir con miedo luego de que a su denunciado se le cayera el contrato millonario con el Galaxy, precisamente por su imputación.

“Hoy debo reconocer que estoy con mucha incertidumbre y miedo, sobre todo porque a causa de toda esta cuestión se cayó su pase al extranjero y hoy más que nunca debo ser precavida”, dijo la joven. Consultada por si había recibido algún tipo de amenazas, respondió: “No, hasta ahora no he recibido ninguna amenaza pero se cruzan varias cosas por mi cabeza. Temo por mi vida porque el se maneja con personas que pueden llegar a dañarme”.

Por último, Doyle aseguró que confía en sus representados y agradeció a la Ministra Claudia Martinez como así también a la Diputada Gabriela Estevez, por el apoyo que recibió de su parte.