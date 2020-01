“Nunca me imaginé que por encontrar una escultura pasara todo esto”

“Quien crece a orillas del río

sabe mirar para adentro,

en lo profundo del alma

no hay remanso que esté quieto”

Así reza un fragmento del poema “Camino umbroso del río”, de la Cantata Brocheriana de Carlos Di Fulvio. Cual profecía, el canto adelantaba lo que este fin de semana unió a un joven de La Calera, Uriel Vega Barrios y al artista local Julio Incardona.

Uriel tiene 23 años, es guardavidas del río de La Calera, dependiente del municipio. Pero su verdadera vocación es con el medio ambiente, el cuidado de nuestro entorno y en dejar siempre, siempre, un mensaje. Y esta vez fue la ocasión perfecta: nada más ni nada menos, fue el Cura Brochero quien le dio voz.

El rescate

Uriel se dedica a limpiar la vera y las profundidades del río, más allá de sus tareas de guardavida. Y fue que a 5 metros de profundidad divisó lo que parecía una estatua. Se lo comunicó a sus compañeros, y, obstinado, insistió en que la iba a sacar a la superficie. Luego de arduo trabajo, tanto personal como en equipo, lograron que emergiera la imagen… pero sin cabeza. Al volver a sumergirse en las oscuras y turbias aguas del río de La Calera encontraron a pocos metros la cabeza. Al quitar el moho, la suciedad y las algas la imagen valía más que mil palabras: Se trataba de una escultura del cura gaucho Gabriel Brochero realizada por el artista altagraciense Julio Incardona.

Una fecha significativa

Uriel el sábado posteó una foto con un claro mensaje: “Hoy mi trabajo me hizo un regalo”, pidiendo que el hallazgo le llegue a Incardona. Ambos no tardaron en contactarse: el artista local no salía de su estupor.

“Es muy loco, la gente brocheriana que me está hablando lo consideran un milagro, un signo. Es increíble que esté intacto, todo el mundo está conmovido. Nos ha emocionado a todos, porque mañana es el día del Cura” expresó Incardona en diálogo con Resumen el día sábado, haciendo referencia al domingo 26, el día de Brochero.

El misterio de por qué estaba sumergido

Fue el mismo domingo que ambos se encontraron en La Calera para compartir la anécdota. Fueron horas de charla, mates y reflexiones acerca de lo que los había juntado.

Aún es un misterio cómo llegó la obra a las profundidades del Suquía. El artista estima que la ha realizado, por su firma y su borrado número de serie, entre el 2015 y 2016. También es un misterio donde descansará finalmente la escultura.

“Nunca me imaginé que por encontrar una escultura pasara todo esto. Me llena de emoción y me llena de fuerzas para seguir diciendo: ‘Cuidemos lo que es nuestro. Cuidemos porque no sé si vamos a llegar lejos así’”, argumenta Uriel, sobre el cuidado de nuestro entorno.