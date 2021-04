Ofrece recompensa por la moto que le robaron

Victoria esta desesperada y ofrece recompensa por la motocicleta que le robaron el pasado 31 de marzo de la esquina de Dino Carignani y Alfonsin, donde precisamente se ubica el estacionamiento de motos.

“La deje estacionada donde suelo hacerlo habitualmente para ir a trabajar y cuando salí a las 21 horas, me dirijo hacia el estacionamiento de motos y la moto ya no estaba. Por mi medio, comencé a buscar todo tipo de información y búsqueda de las cámaras de seguridad que hay en comercios que puedan aportar algun dato y hubo una persona que me dijo quenvio pasar a un hombre de unos 30 años aproximadamente alrededor de las 18:30 a 19:30hs, y dijo que andaba en una moto parecida muy rápido y que casi se choca a un auto. Era muy sospechoso”, inició la damnificada a RESUMEN.

Victoria asegura que trató de ubicar a los naranjas que esa tarde y como es habitual estaban en ese estacionamiento, pero que no los volvió a ver. “Me parece raro también que no hayan vuelto mas”, agregó.

Se trata de una Motomel 110 color roja patente 525JXN.