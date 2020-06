“Ojalá esta pandemia nos deje como enseñanza ser mejores personas”

La educación es una de las áreas que también tuvo que reinventarse a raíz de la pandemia causada por el Covid 19. En diálogo con RESUMEN, Alexandra Lulich, profesora del Instituto Manuel de Falla y la UNC, manifestó de qué manera tuvo que adaptarse a los nuevos parámetros.

“La educación es muy importante desde el lugar que se transmita y la forma en que se transmita. En este momento nos tocó algo inesperado en el mundo entero, para lo cual nadie está preparado. Para los docentes en todos los niveles, fue reinventarnos totalmente para ver como hacíamos, lo que en pedagogía se llama la transposición didáctica. Es decir cómo le hago llegar al alumno la forma de entender lo que le estoy dando”, sostuvo la profesora.

Así mismo Alexandra agregó que la virtualidad es una herramienta que hay que saber manejar, experimentar y no tenerle miedo. Sosteniendo a la vez, que esta nueva modalidad de trabajo llegó para quedarse. “Creo que al principio primó también una especie de desesperación por parte de docentes y padres. Además de confusión por parte de los niños y jóvenes. Es un trabajo mancomunado igual como sería de manera presencial, trabajando en conjunto la familia y los docentes”, agregó en su relato la profesora.

Cuando se le consultó sobre su trabajo como docente sostuvo que sus alumnos se mostraron muy comprometidos con las tareas y obligaciones. “Los más pequeños estaban muy comprometidos, en comunicarnos que no podían subir a la plataforma las actividades. Estuvieron los padres pendientes de todo. A los más grandes les costó un poco más adaptarse a estos cambios”, agregó.

En cuanto a su trabajo en la Universidad, añadió que es una etapa muy especial. Es docente del primer y último año de la carrera de medicina. “A los de primero aún no los conozco. Los del último año están en una situación en particular porque se encuentran en el año de prácticas, tienen una desilusión y angustia porque planearon un montón de sueños y anhelos para culminarla carrera y las cosas no sabemos cómo se van a dar”, manifestó Alexandra.

Por último reconoció que en esta pandemia hay actores a los cuales les toca estar en primera línea, entre ellos los médicos y docentes, sosteniendo la situación que nos toca atravesar en estos días.

“Ojalá esta pandemia nos deje como enseñanza ser mejores personas, de ver las cosas de otra manera, desde otro lugar. Que la palabra empatía no quede solo en escribirla de distinta forma y con distintos colores. La empatía hay que practicarla y aplicarla. Ojalá que el trabajo que hicimos lo docentes tenga que ver con un aprendizaje genuino donde podamos seguir transmitiendo valores”, finalizó.