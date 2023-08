“Ojalá este sábado podamos salir campeones, hacer historia y dejar el club donde se mereceré estar”

El día sábado desde las 15 horas en las instalaciones del Alta Gracia Rugby Club se disputará la final del Top 10 de Rugby, y se conocerá quien será el campeón de este 2023, el partido lo disputaran Córdoba Athletic y Urú Curé.

Las semifinales fueron más que gratificantes, ya que la ciudad del Tajamar tuvo el clásico del Rugby Cordobés entre Jockey Club Córdoba y Córdoba Athletic, y para nuestra ciudad tuvo un sabor más que especial ya que no solamente la definición se disputaba acá, sino que un jugador altagraciense era parte fundamental de la primera semifinal.

Se trata de Gonzalo Gargallo Bazán, jugador de Primera Línea del Athletic quien llegó al equipo hace cuatro años, ingresó como titular y no defraudó, su equipo ganó por 19-13 a su clásico rival y avanzo a la final.

El joven jugador altagraciense inició su carrera deportiva en el Alta Gracia Rugby Club. “Hice todas infantiles en Alta Gracia y volver 4 años después y jugar una final en el club donde hice mis primeros inicios, la verdad que no me lo creo, no estoy cayendo, seguro poco a poco voy a ir cayendo, estoy muy contento”. Le decía a RESUMEN Gonzalo.

Es como dicen los sueños están para cumplirse y el Primera Línea del Athletic en estos cuatro años los fue cumpliendo, desde salir campeón con los Doguitos, hasta debutar en primera con su equipo. “Estoy muy contento, la verdad que estoy viviendo un sueño que cualquier c chico del club con debutar en primera y sobre todo debutar una final uy un clásico. Estoy muy orgulloso de formar parte de este plantel de ser parte es un equipazo. Ojala este sábado podamos hacer historia porque la verdad somos un grupo con mucho esfuerzo todo el año, la verdad fuimos de menor a mayor y yo me siento muy contento y muy orgulloso”.

“Estoy muy contento, la verdad que son sueños que se van cumpliendo, metas y estoy muy feliz. Ojala este sábado podamos salir campeones y hacer historia y dejar club donde se mereceré estar”. Agregaba

La semana previa a la gran final

Con la alegría y la satisfacción de ganarles las semis a su clásico rival, había que preparar el partido final y llegar dela mejor manera al partido por el título.

“Es una semana distinta, se vive diferente, manejamos bien el tema de las cargas para llegar bien al sábado. Los entrenamientos son bastantes, no te digo que tranquilos, porque le metíamos, pero fueron bastantes tácticos, tratamos de estar en los detalles, también toda la semana vimos muchos videos, donde analizamos al rival, como juega, como defiende y mucho en eso. Es una semana, no te voy a decir tranquila pero es una semana distintas al resto, es bastante táctica más que todo.