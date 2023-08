Olsina: «Vamos a acompañar al intendente pero fundamentalmente a los vecinos en estos tiempos tan difíciles»

Olsina contó en el aire de «Todo Pasa» que empezó con la Fundación Banco de Córdoba y se brindaron unos 300 créditos a tasa cero para emprendedores entre los dos gobiernos de Facundo y de Marcos Torres. En 2021 se abrió la primera Oficina de Empleo y desde el 2022, ejerce como coordinadora. «De esta manera crece el emprendimiento y se da trabajo a más gente, son fuentes de trabajo a genuino».

Haciendo un diagnóstico sobre la temática del empleo y desempleo, la funcionaria relató que solamente en el 2021 se realizaron unos 900 entrenamientos de trabajo, de personas que hicieron sus pasantías para que puedan trabajar en emprendimientos privados, los cuales llevan luego a una inserción laboral.

Sobre cuáles serían las comisiones en las que participaría, Olsina afirmó: «No quiero perder la cercanía con la gente y me gustaría participar en las comisiones de Legislación General y Hacienda, por mi profesión de abogada». «Creo que confían en mí por mi capacidad de gestión, mi militancia, donde estuve, trabajé mucho. Es un orgullo ser parte del proyecto, abrazo el proyecto y lo abrazo al intendente. Voy a asumir este cargo con la responsabilidad que eso implica» manifestó la letrada.

Por su parte, Alma Mondaini, sobre ser parte de la lista, expresó: «La propuesta de unirme fue una sorpresa, vengo del sector privado de toda la vida. Hace 5 años que trabajo con el vecinalismo y se me llamó por ésto, por la cercanía con el vecino. No me es ajeno el proyecto porque vengo trabajando con ellos. Se trabajó de manera articulada, me siento cómoda, se hizo mucho y se puede hacer más. Trabajaré con compromiso, con responsabilidad, dando la cara. Celebro que este partido de lugar a personas que no han militado, que viene de afuera, que sean más importantes los objetivos y no eso».

Con respecto a su trabajo barrial y lo que viene, dijo: «Yo veo en el tiempo lo que hicimos en Villa Camiares y mi objetivo es ese, comprometereme y que el tiempo me juzgue para ver que hice. Abrir el juego me parece importante, son tiempos difíciles ya que los políticos estan desprestigiados». «Se ha hecho mucho en los barrios. El 85% de los reclamos tienen que ver con el vivir diario: recolección de basura o de la poda por ejemplo. Llegar con los otros servicios es fundamental. Tenemos agua en todo el barrio, se avanzará con el gas natural y no hay que descuidar todo lo otro. Hay mucho por hacer, es lo que nos convoca. Hay una línea trazada que es hacia el progreso y es lindo sumarse a eso».

En relación a la gestión del intendente Marcos Torres, Olsina destacó: «Siempre estamos abiertos al diálogo, tenemos una oposición muy crítica, sin embargo todo lo que Torres prometió, la mayoría lo cumplió».

Sobre la situación nacional, ambas candidatas mostraron su preocupación por los saqueos e intentos de robos en todo el país. Particularmente la vecinalista narró: «Vengo de Buenos Aires, me escapé en el 2001. Recuerdo viajar en el Sarmiento y ver desde allí los saqueos. Para mí es revivir algunos fantasmas. Hay candidatos que lo quieren utilizar. Desde este lugar, tenemos que arremangarnos y trabajar».