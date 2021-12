Olvidó darle el vuelto a una pasajera y ahora la busca en las redes

Durante la mañana del sábado una joven subió a un colectivo de la empresa Sarmiento desde Alta Gracia a Córdoba y, cuando descendió, olvidó recordarle al chofer que debía darle el vuelto del pasaje. Desde entonces y apenado por no recordar el rostro de la mujer, el trabajador inició la búsqueda a través de las redes para poder entregarle el dinero.

«Fue en el recorrido de las 7 de la mañana. Ella me abonó con mil pesos y yo tenía que dale $810 pesos de vuelto. Creo que se bajó en la parada de Chacabuco y Bv San Juan que es donde bajaron varias personas», contó Claudio, el chofer, en diálogo con RESUMEN, a la vez que explicó que no espera que la persona que busca le enseñe el boleto sino que sólo le diga en donde tomó el colectivo.

«No publiqué donde esta chica había subido para yo tener esa prueba de que quien pida el dinero esté diciendo la verdad. Yo recuerdo donde subió pero cuando se bajó no me lo pidió y no me acordaba de su cara. Espero encontrarla porque es algo que me tiene muy mal, porque en parte es mi responsabilidad», agregó.

La pasajera en cuestión puede ubicar a Claudio a través de sus redes sociales: https://www.facebook.com/claudio.durante.98