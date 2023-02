Omar Allende: «Brindé el servicio gastronómico en la carpa de España e Italia»

Omar Allende, referente y ex presidente de la Unión Cívica Radical, habló con el equipo de «Todo Pasa» sobre los dichos de Agustín Saieg, Director de Relaciones Institucionales, quien lo trató de «vivo» por la administración de ambas carpas.

«En este encuentro he llevado adelante dos carpas, servicio de gastronomía de España e Italia, las comidas típicas. Fue una concesión del Círculo Italiano y tengo la concesión del Círculo Español desde hace 22 años. Ambas son instituciones sin fines de lucro y por ello tienen que ceder la venta de productos gastronómicos, no lo pueden hacer por motus propio. La representabilidad es de cada círculo, ellos toman las decisiones. Martín Maccari (Presidente del Círculo Italiano) estuvo todos los días presente en la carpa, llevando su propuesta cultural. En ese sentido, en menor medida el Centro Español, pero hubo presencia de otros ballets» explicó Allende.

«La carpa no es del Omar Allende, yo cierro un trato con estas instituciones sin fines de lucro que no pueden vender. Me consecionan la venta de los productos gastronómicos tradicionales de España y Italia. Les pago un cánon por ello, tienen un beneficio, tanto Tato Ferrán (Presidente del Círculo Español) y Maccari reciben un cánon» aclaró.

«Me alarma que la autoridad máxima no se informe sobre esto. No puede ser que él diga: ´no puede un solo tipo manejar dos carpas´. Que él mismo las salga (a las colectividades) a bastardear. Él sabía de ésto un mes antes» expresó Allende sobre las declaraciones de Marcos Torres, intendente de Alta Gracia.

Siguiendo con la misma temática, el radical narró «Yo empecé cuando el presidente era Pacual Olmos, cuando era intendente Chiche Gutiérrez. A pesar de que ellos son justicialistas y yo radical, nunca tuve problemas. Pagué 750 mil pesos por las cinco noches el cánon de cada carpa, que uno lo abona a cambio de servicios como el agua, la luz, el desagüe y la limpieza. El centro del predio estaba todo iluminado con guirnaldas y la zona nuestra estaba oscura, cada carpero invierte profesionales. Creo que la comisión estuvo a la altura del encuentro, no entiendo porqué funcionarios de medio pelo salen a pegarle al esfuerzo de una comisión».

«Deben consultarle a los que más saben, a los que ya estuvieron: cuando era intendente Julio Barrientos, la parte de cultura e idiosincracia estaba a cargo de Mónica Bossi, quien nos pedía de todo: comidas típicas, ballet, entre otros y la misma comisión te daba las condiciones que debíamos cumplir» aconsejó.

«En el año 2019 perdí 180 mil pesos porque llovió varios días: arriesgamos mucha guita, pero cada año lo hacemos con gusto porque es un desafío, con la adrenalina, con gozo, más allá del rótulo político que yo tengo, que soy militante de UCR. A mi no me importa quien sea el intendente, yo quiero a las colectividades».

Sobre los dichos de Saieg, que planteaban que las entrevistas laborales se realizaron «sobre la hora» y que convirtió la carpa en un «búnker político» aseguró: «De opinólogos está lleno, el pueblo y el mundo, hay que opinar desde el conocimiento todos los años contratamos personal con experiencia y nuevos que hacen su primera experiencia. Hicimos entrevistas previas, una reunión de distribución de roles, los instruimos, tomamos personas con discapacidad y de diferentes ideales políticosa los míos».

«No voy a entrar en polémica con él (Agustín Saieg). Tengo una mirada paternal con los militantes nuevos: vayan a militar en donde sea y hagan política para mejorar la calidad de vida del vecino. Hay que militar a favor de una idea no en contra de la idea del otro. A mi me critican por ser Omar Allende, militante radical. El encuentro salió bien, la comisión estuvo bien, económicamente fue positivo, todos ganamos».

«No tengo intención de contestar agravios, los intentos de dirigentes deben ocuparse de lo positivo y no atacar al otro» concluyó.