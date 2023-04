Omar Allende: «No siempre el candidato más popular es el más capacitado»

Omar Allende, referente de la UCR, dialogó con los comunicadores del programa radial «Todo Pasa» y opinó sobre las declaraciones que realizaron integrantes de Juntos Por el Cambio tras una reunión el viernes.

«Lo mío no apunta a una persona sola. No estoy de acuerdo con la doble candidatura, para mí es una estafa electoral, no me puedo presentar a candidato a intendente, después me llevan como ministro y me voy, por ejemplo» comenzó Allende.

«Esto va en contra de las declaraciones cuatro dirigentes representan localmente a JPC, que están a favor de la doble candidatura, que va en contra de los principoios de JPC, de la calidad institucional, de principios republicanos, no es una bronca contra Leo (Morer). Contra los malos conceptos de la política y que lo ha hecho el peronismo, por ejemplo con Walter Saieg, quien fue elegido como legislador, luego como intendente y luego se fue como Ministro de Seguridad de la provincia, me parecen actitudes impropias. Rechazo el concepto de la doble candidatura, no esta dentro de los conceptos y postulados de JPC» manifestó contundentemente.

«En política, no hay mesías ni figuras únicas, hay hombres y mujeres que le sirven a la organización, nadie es imprescindible, no voy a dar nombres porque no quiero entorpecer las negociaciones. Yo puedo ser muy popular pero mis condiciones intelectuales o mis capacidades no son suficientes para ocupar cargos legislativos, por ejemplo» agregó el ex presidente de la UCR.

En la misma línea, hablando sobre las elecciones provinciales, afirmó: «El 25 de junio habrá una importante polarización, históricamente si gana Llaryora gana Facundo (Torres), si gana Juez, ganaré el legislador de JPC, pero no hay que desentonar, si ganás no te podés ir después. Hay que tener conducta electoral y representativa, cuando te eligen, debes desarrrollar tu cargo, si no es una estafa a la representación política. No estoy diciendo que alguien no puede ser candidato, sino que deben ocupar su cargo para el que fueron elegidos».