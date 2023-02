Operativo Peregrinación Virgen de Lourdes: todo lo que tenés que saber

Como cada a帽o, miles de fieles llegan de todas partes para pedir y agradecer a la Virgen de Lourdes en la ciudad de Alta Gracia. En ocasi贸n de este multitudinario evento, el Comit茅 Operativo de Emergencias Municipal (COEM), conformado por representantes del Gobierno de la ciudad de Alta Gracia, Polic铆a, Bomberos, Defensa Civil y Tr谩nsito, establecieron el operativo para esta ocasi贸n.

El operativo se llevar谩 adelante durante los d铆as 10, 11 y 12 para proteger la seguridad y salud de los peregrinos.

El operativo de Defensa Civil, Tr谩nsito, Salud y Limpieza comenzar谩 a las 18:00 del d铆a viernes 10 y el s谩bado 11 hasta las 22:30 luego del cierre de La Gruta. El d铆a 12 de febrero estar谩n de guardia operativos de Defensa Civil y Tr谩nsito.

SITUACIONES DE ATENCI脫N:

RUTA 5

Permanecer谩 cortada desde las 18hs del viernes 10, desde C贸rdoba hasta la Rotonda Fangio de Alta Gracia. La peregrinaci贸n circular谩 por el carril que va desde C贸rdoba hacia Alta Gracia, mientras que el carril con sentido Alta Gracia-C贸rdoba funcionar谩 como corredor sanitario y de servicios.

ROTONDA FANGIO

Zona de Puesto de Hidrataci贸n, Ba帽os.

ZONA DE EVENTO

A.- CALLE PADRE BUTORI: Zona de Puestos.

B.- GRUTA: Oficina de Salud P煤blica, Ba帽os Propios del Santuario, Agua Bendita, Hidrataci贸n, Defensa Civil y Polic铆a.

C.- TERMINAL: Punto de distribuci贸n de Peregrinos 鈥 Puesto M茅dico, Ambulancia 鈥 Polic铆a 鈥 Salud P煤blica.

D.- UDER: Centro de Operaciones de Defensa Civil, Polic铆a y Tr谩nsito. Puesto de Comunicaci贸n.

E.- VERA DEL ARROYO y GARC脥A LORCA: Zona no habilitada para acampar. Operativo desde el 9 hasta el 12 de Febrero.

F.- VEREDA DE LA GRUTA: Zona no habilitada para acampar. Operativo desde el 9 hasta el 12 de Febrero.

G.- PILETA MUNICIPAL Y CAMPING MUNICIPAL: Contar谩 con un operativo de seguridad especial.

DISTRIBUCI脫N DE SERVICIOS:

鈥 Ba帽os ubicados en la Terminal, en el ingreso de la Gruta, en el camping municipal y rotonda Fangio.

鈥 Puestos de Hidrataci贸n en la Gruta y en la rotonda Fangio.

鈥 Centro de Operaciones de polic铆a ubicado en la Uder, con presencia de Polic铆a y Defensa Civil.

鈥 Puesto de Salud ubicado en la Terminal.

CALLES AFECTADAS:

_*Ingreso de Peregrinos:*_

Hip贸lito Irigoyen 鈥 Dalinger 鈥 Lucas V. C贸rdoba 鈥 Mansilla 鈥 Avellaneda 鈥 Pellegrini 鈥 Bunge de G谩lvez 鈥 B煤tori.

CORREDOR SANITARIO:

鈥esde La Gruta: Virgen de Lourdes 鈥 San Francisco de As铆s 鈥 Di Gianantonio 鈥 Pellegrini 鈥 Mansilla – Lucas V C贸rdoba 鈥 Dalinger 鈥 Alfons铆n 鈥 Av. Del Libertador.

鈥esde El dispensario 4 Francisco Lorusso (B潞 La Gruta): Matienzo 鈥 Rusconi – Dubois 鈥 Di Gianantonio 鈥 Pellegrini 鈥 Mansilla – Lucas V C贸rdoba 鈥 Dalinger 鈥 Alfons铆n 鈥 Av. Del Libertador.

鈥esde la Terminal: Pres. Juan Domingo Per贸n 鈥 Armenia – Pellegrini 鈥 Mansilla – Lucas V. C贸rdoba 鈥 Dalinger 鈥 Alfons铆n 鈥 Av. Del Libertador.

Se trabajar谩 en la prevenci贸n de campamentos en zonas no habilitadas y/o zonas inundables en caso de mal tiempo.