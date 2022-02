Operativo Virgen de Lourdes: la ruta 5 se cortará el 10 a las 19 horas

«Está casi todo listo el operativo: trabajaremos en conjunto con Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Policía de la Provicnia, Bomberos Voluntarios, Inspectores y Bromatología que se encargarán de la inspección de los puestos que se instalan en calle Bútori» afirmó Lucas Quinteros, Director de Tránsito de la Municipalidad de Alta Gracia.

Con respecto al operativo que se desarrollará en conjunto con Córdoba Capital para recibir a los feligreses, el director dijo que comenzará a las 19 horas del jueves 10 con corte a la altura del CPC de Villa del Libertador y finalizará a las 12 horas del viernes 11.

Sobre la cantidad de personas que esperan, Quinteros no supo determinar cantidad pero si declaró que esperan cientos de creyentes ya que hace dos años que no se lleva a cabo. Y que no sólo se acercará gente entre jueves y viernes, sinó también el sábado 12 y domingo 13.

Por su parte, Roberto Peralta, Director de Defensa Civil, contó que los integrantes de DC estan dejando en condiciones el arroyo Chicamtoltina para recibir a los peregrinos.

«Ya estamos preparando a todo el personal, serán unos 35 efectivos trabajando desde el 10 de febrero a las 17 horas hasta el 11 a las 21. Además dejaremos una guardia permanente de entre 15 y 20 hombres y mujeres, ya que también se llegan vecinos o feligreses el fin de semana» contó Peralta.

Habrá puestos sanitarios ubicados estratégicamente en distintos puntos del camino entre Córdoba Capital y la Gruta de la Virgen de Lourdes.