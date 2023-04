Orgullo local: Thiago necesita fondos para viajar a Europa y representarnos en el Ballet Argentino

El Ballet Argentino recorrerá entre el 14 de junio y el 17 de agosto, los países: Suiza, Francia, España y Bélgica. El muchacho altagraciense fue seleccionado para representar a nuestro país.

RESUMEN dialogó con el joven, quien contó: «Tengo 16 años y soy bailarín de folklore. A los 3 años comencé a zapatear, me cruzaba a la academia que está al frente de la casa de mi abuela. Lo que me gustaba a mí, era el malambo, pero cuando conocí al profesor Raúl Agustín Godoy, me empezó a gustar más la danza, el me enseñó todo lo académico y danzas a caballo».

Y continuó: «Con él conocí a los profesores de Juárez Celman, Juan López y Javier López. Ellos me prepararon para presentarme en un conjunto de malambo para competir en Pre Laborde, que es la competencia más grande de malambo y con ese conjunto de malambo salimos subcampeones provinciales».

«Después con el paso del tiempo, hice temporada con los Carabajal en Carlos Paz y también bailé en Cosquín y este año en Jesús María con el proyecto ´Malambo´ hicimos el cierre de Jesús María. Actualmente estoy en la academia de Marcela López de Anisacate…Este año se me dió la posibilidad de audicionar en el Gran Ballet Argentino y quede seleccionado para hacer la gira por Europa representando Argentina con mis compañeros, bailando folklore».

Familiares y amigos se encuentran realizando actividades para colectar dinero, el fin de semana pasado llevaron a cabo una guitarreada en barrio Parque Virrey, con la participación de varios grupos folclóricos.