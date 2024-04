«OSMIL funciona hace 60 años, cuando mi abuelo la trajo desde Villa María»

Durante la mañana de este miércoles, Emiliano Turletti quien es sodero de Alta Gracia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», y en el marco del Día del Sodero, habló de la historia del negocio familiar: «Mi abuelo es originario de Villa María y compró la fábrica funcionando allá hace 60 años. El nombre OSMIL es la fusión de Oscar y Miguel, por lo que nunca se cambió el nombre originario de la marca, y luego se trasladó a Alta Gracia. Logré rescatar los primeros sifones con pico de plomo que trajo mi abuelo de Villa María, cuando vino para acá».

«Siempre hubo empleados al principio, hasta que nosotros tuvimos la mayoría de edad y elegir. Con Federico (mi hermano) trabajamos ahí por decisión propia. Mi papá trabajó toda la vida con un tío que se llama Hugo Herrera, que hasta el día de hoy sigue trabajando y siempre estuvo al lado de mi abuelo. En estos últimos años, fue muy familiar», dijo.

En cuanto al proceso de realización, Turletti mencionó que «Tenemos una llenadora de sifones de 9 picos que tiene sus años, pero sigue funcionando. También hay una saturadora que es la que se encarga de hacer la mezcla de agua y gas. Está la batería donde se carga el gas, donde se utiliza la formación de la soda y tiene su proceso».

«Han cambiado las máquinas o las formas, pero no hay grandes cambios. Quisimos renovar, pero es básicamente lo mismo. Somos la única fábrica en Alta Gracia que tiene sus envases de vidrio propios con nuestra marca. El vidrio conserva más el frío, y tiene ese sabor diferente al envase de plástico. Hasta hace poco, intentamos retirar el sifón de vidrio porque no se fabrica más, pero la gente que realmente toma soda de vidrio se aferra y no quiere pasarle al plástico», expresó el sodero.

Además, aclaró que «Nosotros usamos el agua de la red donde la planta es bastante completa, le hacemos 4 tratamientos al agua y después pasa al llenado de bidones y fabricación de sodas. Hace muchos años se instaló el tema de la compra de agua en bidones».

«Uno tiene más afinidad con algunos clientes más que con otros. Yo ya tengo mis repartos de los 5 días de la semana dentro de mi teléfono con el número de mis clientes. Es lindo llegar a tener esa confianza», finalizó.