Osvaldo Rugani: “Me gusta dibujar, simplemente eso”

Osvaldo Rugani, reconocido dibujante de Alta Gracia, fue convocado al Festival Internacional de Dibujo Animado MFHK 2021 que se realiza en la República Checa y es el único representante de Argentina seleccionado para este evento.

En diálogo con la 88.9, el hombre de los dibujos de RESUMEN, habló de ese romance que tiene con la ilustración y contó de que se trata esa pasión.

“No es la primera vez que me sucede algo así”, comentó el artista, y contó que ya ha participado en varios concursos y ha sido también muchas veces el único representante de Argentina. “Siempre me halaga todo esto. Codearse con artistas de renombre, siempre es un placer”, expresó Rugani. De cinco artistas previamente convocados, fue el único seleccionado. En este festival participan muchos artistas internacionales. A raíz de ello, el dibujante comentó que ha obtenido premios en China, Beijing, en Grecia, en Indonesia, y que sus trabajos han sido expuestos más de una vez a nivel mundial, siendo el último en la Isla de Java, en Indonesia.

En cuanto a su trabajo como artista, Osvaldo dice: “yo mantengo un romance con la gente, porque les gustan mis trabajos, yo me renuevo cada día, me reinvento y trato de sorprenderlos. La creatividad se puede lograr practicando. A veces salen bien, a veces salen mal, a veces te critican”. Él es, en realidad, un artista plástico. La parte del dibujo nació como un pasatiempo. Su técnica pertenece totalmente al estilo tradicional. “Lo mío es lo tradicional, el lápiz, la tinta, el papel, la acuarela, y el estilo es un estilo que se entiende. Siempre trato de innovar. He pintado con café, con té, con vino y con fernet” contó el dibujante.

El próximo 29 de junio cumplirá 4 años como colaborador en para Resumen de la Región.