Otro grave caso de violencia en Alta Gracia

Este lunes y tras mantener una discusión con su pareja y padre de su hija, Sabina fue víctima de un brutal ataque por parte de este sujeto quien aún permanece en libertad.

En diálogo con RESUMEN y mientras permanece con consigna policial, la joven madre habló con RESUMEN y contó detalles de la noche de terror que vivió.

«Tuve una discusión con mí pareja, el se fue de la casa, yo cerré todo porque se hicieron como las 11 de la noche. Nos fuimos a dormir con los chicos- tengo un nene de 7 años y una nena de dos que es su hija- y mí abuela de 95 años con Alzheimer. En eso sentí que quisieron abrir la puerta, le dije que no iba a entrar, pateó la ventana y se metió de prepo», inició el relato la víctima quien incluso debió ser asistida en el hospital.

Lo que siguió después fue el feroz ataque.

«Empezó a decirme barbaridades, estaba tomado, no se si estaba drogado y me empezó a pegar, pegar y pegar y en eso me tiró con el celular que me da justo en el ojo derecho y prácticamente me lo revienta. Vino la policía, me llevaron al hospital y después a hacer la denuncia», agregó Sabina.

La mujer está a la espera de un botón antipánico y según reconoció a RESUMEN, no es la pierna vez que denuncia a su agresor.

«Ya habíamos tenido otros hechos de violencia, yo ya lo había denunciado y habíamos tenido medidas de restricción y después decidimos volver porque la nena era chiquita, uno piensa en eso y la verdad es que fue un error que cometí», agregó.

«Solo espero que esto no le pase más a ninguna mujer, lo que viví anoche fue muy feo».