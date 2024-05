Pablo Alarcón tuvo que ser internado de urgencia: “Tengo una infección pulmonar”

El espectáculo argentino generó preocupación por el estado de salud de Pablo Alarcón, luego de que se conoció que permanecía internado en el Hospital Tornú. Claribel Medina, quien es su exesposa, llevó tranquilidad sobre su estado de salud y ahora fue el propio actor de 77 años quien se refirió a este medio al cuadro de neumonía bilateral por el que tuvo que ser internado.

“Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, contó el protagonista de recordadas telenovelas como Regalo del cielo y Herencia de amor. “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, aseguró, luego de haber tenido que ser asistido por el SAME por una complicación respiratoria.

“Tengo una infección pulmonar bilateral. Pero bueno, estoy bien”, se sinceró, desde terapia intensiva mientras su exmujer como sus hijas, Antonella y María Agustina, lo acompañan en su hospitalización.

Por su parte, durante las primeras horas de la mañana de este lunes Claribel contó sobre cómo se encontraba su exmarido, de quien se separó en 1995 después de 7 años de matrimonio. “Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas… “, contó la también animadora.

“Hoy lo voy a ir a ver, pero ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea. Ahora está en el Tornú, pero luego lo van a trasladar a otro lugar por su obra social”, relató, sobre la espera del actor por la obra social de los actores, OSA.

“El parte es que él está estable, está bien… Se ve que tuvo en algún momento la neumonía, no se dio cuenta y ahora se le complicó un poquito. Ahora está internado, pero no está grave y se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuatro días, básicamente es eso”, aseguró.