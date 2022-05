Pablo Musse dijo que el presidente es un «sinverguenza» y que debería ir a juicio

El caso causó indignación y tuvo repercusión a nivel nacional. Hubo efectivos policiales y hasta del COE investigados e imputados por su accionar pero jamás de llegó a buen puerto y la pelota fue pateándose de jurisdicción a jurisdiccion.

A poco de cumplirse dos años del hecho y tras la confirmación de que el presidente Alberto Fernández pagará una especie de multa por la polémica fiesta en Olivos, Pablo volvió a hablar y se mostró indignado.

«Es un sinvergüenza, porque otra cosa no es. En este caso la justicia no tiene que ser igual para todos, estamos hablando del que nos dictó el DNU, lo rompió y nos mintió. Pero la Justicia es eso, con un poco de plata lo arreglas», apuntó el hombre y agregó: «Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el presidente, no es una persona común».

Una burla judicial

El caso de Solange estuvo repartido a nivel nacional porque se estimaba que eran varias las provincias que habian intervenido en el fallido caso. Entonces, al principio estuvo en la Cámara Federal. Sin embargo, un juez entendió que el obstáculo había sido en Córdoba, entonces lo pasó a la órbita provincial para que ésta lo investigara.

Poco tiempo pasó para que desde allí, resolvieran que quien debía tomar partido del caso era el fuero federal y lo trasladaron a Rio Cuarto. Aquí, hubo cuatro imputaciones que involucraron al mismo COE y hasta a policías. Pero, lejos de avanzar, este juzgado volvió a cuestionarse si eran o no los en encargados de analizar la causa y decidieron regresarla a la Cámara Nacional. Pasaron meses y la novedad es que la pelota volvió a rodar. Desde allí, regresaron el caso una vez mas a la Justicia cordobesa para que la investigue. Sí, otra vez al Juzgado de Huica Renancó, en donde al parecer permanece dormida hasta hoy.