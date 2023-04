Pablo Ortíz: «No le esquivo la cola a la jeringa, Pablo va a trabajar para Alta Gracia»

El funcionario Pablo Ortíz fue entrevistado por los comunicadores de «Todo Pasa» formato sábado con respecto a las próximas elecciones, tanto provinciales como municipales.

«Estoy acompañando a un gran hombre, un gran amigo, desde la amistad -hace 25 años- y desde lo político 25, quiero que Martín Llaryora sea nuestro gobernador. Y por ello tengo una doble responsbalidad, la política y la personal, por la amistad que nos une, conozco hasta sus estados de ánimo y por ello estoy trabajando desde la ciudad de Alta Gracia en su campaña» comenzó Ortíz.

Siguiendo en la misma línea, sobre las famosas «Casas Compañeras» (donde Ortpiz colgó carteles de «Llaryora Gobernador con la cara del mencionado y la suya), dijo: «Mi socio político es Marcos Torres, con Facundo tengo una excelente relación pero no acuerdo. Vengo de unas PASO, no soy parte del proyecto, lo ha dicho Facundo varias veces. Pablo Ortíz construye un espacio político desde incluso antes de los Torres, las cosas hay que decirlas como son. No entiendo cuál es la problemática, si les molesta la foto, no tengo problema en poner mi foto al lado de ellos. Cuando se elijan los candidatos de las listas, vamos a trabajar todos por el candidato que sea. Nuestro legislador departamental se llama Facundo Torres y me van a encontrar trabajando para su candidatura». Además aseguró que no hay fricciones entre el intendente y él.

Sobre quien podría acompañar a Facundo Torres como suplente en la candidatura a legislador departamental, afirmó: «Cualquier intendente o jefe comunal puede ser estar en condiciones. Nadie se tiene que sentir mal sino es elegido». Sobre las elecciones provinciales y el candidato de la oposición, opinó: «Es una lástima que la UCR se haya quedado sin candidato».

Con respecto al legislador Walter Saieg, contó: «Hace mucho que no lo cruzo, no significa que si me llama no lo voy a atender, sé que esta haciendo un trabajo territorial. Hace dos años que no nos vemos. Su rumbo fue distinto al mío, el tenía otra idea en el 2019. Yo no estoy peleado con Walter».

En relación a si tiene una proyección de trabajo en Alta Gracia o en Córdoba -en caso de ganar Llaryora la gobernación-, respondió: «Soy militante de la política que viene trabajando en su casa para su casa. Lo hago todos los días, vamos sumando voluntades. Alta Gracia es la prioridad de Pablo Ortíz, no hay 2027 sin 2023. Los acuerdos son para ser cumplidos siempre haya un ida y vuelta. Esto es fruto del trabajo, la gente reconoce al referente cuando se pone el overol y trabaja para ellos. Hemos cambiado unas 6000 luminarias, hemos puesto en valos los espacios verdes, nunca hubo un programa tan importante relacionado con los servicios públicos».

Sobre su relación con otros referentes de otros espacios políticos, contó: «Tengo excelente relación con otros referentes de otros partidos. Martín Llaryora ha armado un lugar transversal en toda la provincia. Nada me va a cambiar mi cuna peronista, pero puedo a hablar con Andrea Mondino, por ejemplo, una mujer que trabaja mucho. También con pastores de diferentes iglesias, con dirigentes de clubes…».

Ante la pregunta, que pasará el domingo 25 de junio, si gana Llaryora, bromeó: «Y puede que haya un anuncio esa misma noche del 25″.

«No le esquivo la cola a la jeringa: ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Si bien he transitado mucho por el departamento y conozco la realidad de las comunas, se que Facundo Torres ha podido ordenar el territorio y tengo mucho trabajo en la secretaria, visitar los barrios, las obras en marcha, hablar con el vecino» relató sobre su gestión y aspiraciones.

Con respecto a ¿quién es Walter Saieg? detalló: «Es un hombre que fue parte de la vida política de Alta Gracia, recorrí con él el departamento. Hoy hace dos años que no sigo su realidad, fue intendente, un hombre fuerte de De la Sota».

Sobre Marcos Torres, expresó: «Es un amigo desde lo personal, tiene mucha fuerza, mucha responsabilidad, lo voy a acompañar, nos vamos a ordenar y tiene todavía mucho para darle a Alta Gracia. Le veo una mirada distinta de la política, tiene muchas ganas de hacer cosas por la ciudad».