Padres de 4to y 6to año del ENSAG denuncian que sus hijos no tienen clases desde Marzo

Es realmente preocupante la situación que relatan padres de alumnos de cuarto y sexto año del colegio ENSAG. Según expresaron a RESUMEN, los chicos no tienen clases desde principios de año y “el Ministerio de Educación y la UEPC bien gracias” indicaron, en referencia a que no se hicieron cargo de lo acontecido. Ya en la segunda etapa del año, y algunos de ellos a muy poco de comenzar la Facultad, los padres decidieron reflejar la situación para recibir alguna respuesta.

“Estamos muy angustiados y a la deriva por la desidia de la educación” remarcaron.

La directora del nivel secundario del ENSAG, Andrea Camissasa, dialogó con RESUMEN y expresó que dichos cursos no tienen profesores designados debido a que son cursos “a término”, es decir que no necesariamente van a tener continuidad. Camissasa también indicó que “el Ministerio de Educación no terminó de hacer los trámites por el asueto administrativo” por lo que los profesores no fueron designados.

En tanto, los alumnos, según explica Camissasa, sí están recibiendo actividades curriculares que brindan profesores titulares de otros cursos pero que no están siendo evaluadas debido a esta falta de profesores en el curso correspondiente. A su vez, agregó que la Dirección General de Educación Secundaria está al tanto de la situación, así como también UEPC.

RESUMEN se comunicó con UEPC, precisamente con la Secretaria General de la delegación Mónica San Filipo, pero no recibió respuesta al respecto.