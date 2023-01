Pamela Acosta: «El escenario es mi lugar en el mundo»

Pamela Acosta, artista, diseñadora y vedette de Alta Gracia, se encuentra realizando temporada en Mar del Plata. Comparte cartelera con los conocidos hermanos Bifulco «Los Jaimitos» e «Hijitus», todos personajes conocidos del programa Show Match de Marcelo Tinelli.

La obra de teatro se desarrolla en el Teatro San Martín, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. «La vacuna del amor» (una dosis más y no jodemos más) cuenta con la participación de Alfredo Silva, Daniel, Juan y Luciana Bifulco y el Mago Andy.

«Feliz de estar en Alta Gracia, alucinada, me instalé hace diez años en Buenos Aires y me fui formando. Estudié Diseño de Moda y abrí mi marca «Las Camelias». Luego comencé a incursionar en el teatro. Viene siendo un año estupendo con giras y ahora estoy con ´La vacuna del Humor´ con Los Jaimitos e Hijitus que son re conocidos. Es hermoso, siempre a sala llena» contó en diálogo con el equipo de «Todo Pasa». «Me vine a festejar el cumple de mi hija Mora, que tiene 15 años. Me tomé unos días y vuelvo el 15 de enero» agregó.

Sobre lo que sigue, su futuro, relató: «Siempre están latentes las ofertas. La sensación es inexplicable, es lo que siempre necesité, lo que siempre quise hacer de mi vida. Soy de barrio Liniers y siempre me gustó ser reconocida, estar en los medios. Me reía con mi familia porque empecé como estatuta viviente en Cosquín y Jesus María durante los festivales».

Con respecto a su noviazgo con Andrés Nara (padre de Wanda y Zaira), narró que finalizaron bien su relación, que durante la misma, ella continuó formándose, que lo acompañaba mucho a los canales de televisión y que está orgulloso de todo lo que ha logrado. «Yo comencé como diseñadora y empecé a mostrarme como modelo. Cuando me separé fue mi boom, porque Andrés me sobreprotegía» afirmó la vedette.

Además Acosta contó que la llamaron Gran Hermano Famosos pero estaba realizando justamente una obra: «Me animo a todo, por eso he logrado estar donde estoy».

En relación a la post pandemia y el consumo de teatro, afirmó: «Se consume mucho teatro. Los artistas pasamos un momento pésimo durante la pandemia, fuimos los últimos en volver. Esta temporada esta explotada».

Sobre su trabajo en Córdoba, dijo: «Hace bastante que no piso los escenarios de Córdoba. El año pasado tuve una propuesta en Carlos Paz pero ya había cerrado de Carlos Paz».

«El escenario es mi lugar en el mundo, recibir el entusiasmo, las risas del público. Nunca me imaginé llegar tan lejos» concluyó.