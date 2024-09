Pampita reapareció en público ¿continúa la crisis con Roberto García Moritán?

La semana pasada, el foco en el mundo del espectáculo estuvo en Pampita y Roberto García Moritán, quienes estarían pasando por una crisis tras cinco años de matrimonio y una hija en común.

“A mí lo que me dicen es lo siguiente. Que están separados. Que están en su casa conviviendo. Que Barby Franco, que es muy amiga de Pampita, muchas veces está cuidando a Anita. Algunos señalan, no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera que vendría por parte de la legislatura”, aseveró Ángel de Brito sobre el vínculo de la modelo con el político.

Hasta el momento, Roberto García Moritán había sido el único que había aparecido públicamente para desmentir los rumores. Sin embargo, Pampita fue captada por las cámaras y un detalle no pasó desapercibido.

La modelo fue captada por las cámaras este martes a la tarde, mientras salía de su casa en la zona de Barrio Parque. Cuando abrió la puerta de su morada, se encontró con diferentes periodistas que esperaban una declaración suya.

Ahora bien, pese a los múltiples intentos de los noteros, la ex jueza del Bailando 2023 no quiso brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, un detalle resonó entre los presentes: la ausencia de su anillo de bodas.

“Tenía una sonrisa, pero medio incómoda, Pampita no sabía si responder o si llamarse a silencio”, relató el cronista de A la Tarde. Conforme Pampita caminaba hacia su chofer con su vestido negro de lentejuelas y lentes de sol, los fotógrafos se dieron cuenta de que su alianza con Roberto García Moritán no estaba.

Seguidamente, de acuerdo con los cronistas presentes en el domicilio de Pampita, uno de sus choferes sacó un televisor de la casa, por lo que se rumorea que la modelo se mudaría a Nordelta.

“¿Mañana Pampita se muda a su casa de fin de semana de Nordelta? Ya se sabe que en el barrio de Nordelta ella tiene una casa en el Golf, los vecinos dicen que ya hay ruido de que Pampita se va a instalar allá sin Roberto”, aseveró una de las panelistas de A la tarde.

Sin embargo, pese a los rumores, Roberto García Moritán se comunicó con América TV para desmentirlo: “Eso lo aseguro que no es verdad, ella tiene una casa allá que va los fines de semana, pero confirmo que no es verdad, no es verdad que se va a vivir a Nordelta”.