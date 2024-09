Pampita y Roberto García Moritán ¿están separados?

En las últimas semanas, las redes sociales y el mundo del espectáculo argentino se vieron sacudidos por fuertes rumores de crisis entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. A pesar de que la relación entre la modelo y el político parecía estar en su mejor momento tras cinco años de matrimonio y una hija en común, los rumores sugieren problemas en el paraíso.

De acuerdo a la última programación de LAM, el matrimonio estaría separado pese a que están conviviendo juntos. Entre lo que habría provocado la disputa, se encontraría una posible infidelidad por parte del Ministro con alguien de la Legislatura.

“A mí lo que me dicen es lo siguiente. Que están separados. Que están en su casa conviviendo. Que Barby Franco, que es muy amiga de Pampita, muchas veces está cuidando a Anita. Algunos señalan, no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera que vendría por parte de la legislatura”, informó el conductor.

Después de los dichos de Ángel, Yanina Latorre aseveró que estos rumores comenzaron el año pasado, cuando Pampita le habría encontrado mensajes a Moritán con una reconocida periodista en el rubro político.

“Igual esto viene de hace tiempo largo. Pasaron cosas el año pasado y le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes en pleno Bailando. Le encontró mensajes el año pasado con una periodista, pero no sé si consumaron”, recalcó Latorre.

Esta afirmación de Latorre habría sido destacada por Laura Ubfal, quien escribió en sus redes sociales: “¿Pero la periodista no está embarazada?”.

Finalmente, minutos después de las declaraciones, Yanina Latorre aseveró que la modelo se habría separado porque se hartó de su esposo: “Alguien del entorno cercano a Pampita me confirma que está separada. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, me dicen que está muy en su rol político y no genera un peso. Reconoce que se casó muy rápido porque le pareció un dulce y se fue dando cuenta que es un nabo”.

Pampita y Roberto se casaron en noviembre de 2019 en una boda que fue todo un evento mediático. Desde entonces, fueron protagonistas de numerosas portadas, consolidando una familia junto a sus hijos. Pero como no podía ser de otra manera frente a personalidades públicas, la pareja fue objeto de especulaciones en más de una ocasión. Sin embargo, en cada oportunidad han sabido desmentir rumores con firmeza.

Uno de los rumores que surgieron fue la supuesta estadía de García Moritán en Casa Lucía, un hotel en Recoleta. El periodista Daniel Gómez Rinaldi contó en El Nueve que decidió contactarlo para obtener respuestas.

Según Rinaldi, García Moritán explicó: “Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así”.

Ante la insistencia del periodista sobre las “cuatro noches” en el hotel, García Moritán fue tajante: “No, no, estamos muy bien”. Según el político, la pareja sigue firme y en buena sintonía, al punto de que tenían planes de asistir juntos al cumpleaños de unos amigos cercanos esa misma noche.