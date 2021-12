«Queremos dialogar mirando hacia adelante»

En diálogo con Carlos Papalia, el vecinalista de la localidad vecina, contó: » Venimos trabajando desde hace mucho tiempo con varios vecinos y solicitamos una reunión con la presidenta, secretaria y tesorero de la comuna para avanzar en ciertos temas, sin mirar hacia atrás, sino hacia adelante».

Con 95 firmas virtuales, se envió esta nota a las autoridades, para tratar temas como la seguridad en el río, las reglas de convivencia, el cruce de Ruta 5 durante feriados y fines de semana, las tasas retributivas del 2022, la recolección de residuos y poda y la posibilidad de creación de un Centro Vecinal o Sociedad de Fomento.

Por el momento confirmaron su presencia, la Secretaria Elisa Martínez, el Tesorero Jorge Fernández y los tribunos de cuentas. Quien no confirmó por el momento, es la Jefa Comunal Verónica Diedrich.

Papalia afirmó que la reunión busca mejorar la calidad de la vida de los vecinos, dejando de lado las diferencias, mirando hacia adelante y no hacia atrás-en referencia a los hechos que han denunciado contra la presidenta- y manifestó que espera la presencia de todos los firmantes para que sea cada uno quien exprese sus ideas, desde el respeto mutuo.

«Lo más importante es la sociedad de fomento, ya que por ejemplo, los vecinos que habitamos todo el año en Villa La Bolsa, en verano cuando queremos salir a la ruta, no podemos. Algunos no pueden salir de sus viviendas con sus autos ya que tienen vehículos estacionados en la salida de la cochera y otros no pueden cruzar la ruta. Se necesitan inspectores en la calle y buena señailización» explicó el vecino.