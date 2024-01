Para Almada y Dante Rossi, «los sellos internos de la UCR deben disolverse»

En el día de ayer dirigentes radicales afines al nucleamiento interno Identidad Radical (autoproclamados «alfonsinistas») se reunieron en el Departamento Tulumba para analizar la coyuntura interna actual en la previa del proceso de renovación de autoridades partidarias. Participaron de la misma la altagraciense y Vicepresidente de la JR Córdoba Luciana Almada y los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta, entre otros referentes de toda la Provincia.

En diálogo con #RESUMEN Almada manifesto que el llamado «Grupo Tulumba» «no es la conformación de otro sello interno sino la reunión de un grupo de amigos de toda la Provincia para plantear algunas cosas para lo que se viene que es la renovacion de autoridades partidarias y justamente una de las propuestas es que dejemos de tener núcleos permanentes, ya que tenemos 10 que no están siendo hoy representativos ni movilizadores y mucho menos para el interior que hoy es nuestro mayor caudal de votos y desde donde tenemos que construir para el 2027 logrando unidad, consenso y no exclusión», precisó la ex candidata a Legisladora Provincial.

Además, Almada dijo que es necesario «fortalecer Juntos por el Cambio porque es la herramienta pero sin dudas deseando que el radicalismo lidere el proceso y eso se hace con un partido fuerte, pensando y trabajando en lo importante y no en las internas». Desde el sector de Rossi quieren lista de unidad partidaria que incluya a todos los sectores.

Dante Rossi y Sebastián Peralta conformaron el mes pasado el bloque Construyendo Córdoba en la Legislatura y dejaron supeditada su existencia a que el partido radical logre lista de unidad y así retornar a la bancada de la UCR que hoy preside el deloredista Matías Dvozdenovich. Rossi también estuvo en el ojo de la tormenta cuando en la última sesión del año se abstuvo de votar el ajuste enviado por el Peronismo a la Unicameral y de esa manera produjo que el oficialismo consiguiera 35 votos afirmativos y así evitar que la Vicegobernadora Prunotto desempatara. Luego de fuertes críticas, Rossi reconoció que su abstención fue «un error politico».