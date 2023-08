Para donde sople el viento…o le abran una puerta

El camino al ostracismo es duro. El ex Concejal Leandro Morer, y flamante ex candidato, participó el 20 de mayo pasado de la conformación de la «Mesa Radical Patricia Bullrich Presidenta» de Córdoba, junto a demás dirigentes como el ex Ministro Oscar Aguad, el pre candidato a Diputado Luis Picat, la Diputada Nacional Soledad Carrizo, los legisladores provinciales Marisa Carrillo y Antonio Rins entre otros. Dicha mesa, tiene la misión de trabajar para la pre candidatura presidencial de la ex Ministra de Seguridad en miras al 13 de agosto, fecha en la que Bullrich y Larreta irán a las urnas para dirimir quien será el candidato de Juntos por el Cambio.

Cuando la Mesa Bullrich se presentó en Alta Gracia no se lo vio a Morer, solamente estuvo su hijo Facundo, Presidente de la JR local. Hoy, la misteriosa ausencia de Morer llegó a su fin: El ex Concejal se pasó al Larretismo.

En un local gastronómico de Alta Gracia, esta mañana se presentó la «Mesa Larreta Presidente» de la que participaron pre candidatos a Diputados Nacionales como Pedro Dellarossa y Verónica Gazzoni. En la primera fila de referentes miembros, se lo vio a Leandro Morer muy cómodo sentado al lado de la Tribuna de Cuentas Leticia Luppi.

Evidentemente, Morer esta buscando trabajo en alguna dependencia nacional en el hipotético triunfo de Juntos por el Cambio, tras su frustrado sueño de ser Intendente.