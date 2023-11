Para el amor no hay edad: Solita Silveyra confirma su romance con José Vásquez

La noticia del nuevo romance de Solita Silveyra salió a la luz la semana pasada, pero todo eran rumores hasta que uno de los protagonistas pudiera dar su palabra. En Socios del Espectáculo (El Trece), la periodista Nancy Duré fue la encargada de contar con lujo de detalle cómo había nacido el amor entre la actriz y José Luis Vázquez, un argentino residente en Buzios al que había conocido a principios del mes de octubre durante sus vacaciones en Brasil.

Pero ahora fue la mismísima protagonista de legendarias telenovelas como Pobre Diabla o Amor en Custodia la que habló al respecto con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y no solo confirmó el incipiente noviazgo sino que se mostró feliz de la vida por haber recibido el flechazo de Cupido a sus 71 años y cuando menos se lo esperaba.

“¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada”, comenzó diciendo sobre el dueño de la posada Saravá y el restaurante Místico donde se conocieron. Y agregó: “¡Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata! Por favor…Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias, en eso soy como las chicas”.

Sin embargo, la actriz reconoció que está muy entusiasmada con la irrupción de este señor en su vida. “Vamos a ver qué pasa, porque se me asustó el hombre y tardó en volver a llamar. Yo dije: ‘¡Me lo hicieron perder!’. Pero estoy muy contenta. Porque, a esta edad, yo ya estaba jubilada. Desde que fui abuela es como que me encerré. El amor también me pasó malas jugadas, y buenas y muy buenas. Pero dije: ‘Ahora están mis nietos, la vida es ora cosa’. Y me cerré. Pero acá apareció una luz y vamos a ver si esa luz llega al final del túnel, que sería transitar el tiempo que tenemos con alegría”.

Al momento de definir al empresario, la artista dijo que “Es un ser humano maravilloso, es la educación hecha hombre. Es contenedor, es amoroso. Así que bueno, vamos a ver…¡Ojalá que no me lo hayan asustado demasiado!”.