Para festejar sus 30 años de casamiento, Yanina y Diego Latorre renovarán sus votos matrimoniales

Yanina y Diego Latorre son considerados una de las parejas más queridas por los medios de comunicación, aunque hace unos años tuvieron una fuerte crisis luego de que se hiciera público que el ex futbolista le había sido infiel a su esposa. A pesar de ello, la pareja sigue más unida que nunca, compartiendo con sus dos hijos.

Durante el programa donde trabaja Yanina, dio un impensado anunció sobre ella y su esposo Diego. El matrimonio cumple 30 años desde su casamiento en agosto de 1994, por lo que decidieron volver a renovar sus votos como una muestra del amor que se tienen.

“El 11 de agosto se casan Diego y Yanina”, anunció Ángel de Brito, para luego darle el pase a la panelista, quien comentó: “No hay nada más lindo que gozar de la vida y no vivir resentido. En serio lo digo. El 8 de agosto de 1994 lo hicimos en el Registro Civil de la calle Uruguay y el 11 fue la fiesta”.

Sin embargo, en un tape se pudo ver a Diego hablando del festejo de su 30 aniversario, pero no se mostró muy convencido con la idea: “Lo más probable es que lo hagamos, pero voy a decir que ‘no’ hasta el último instante. Hasta que esté preparado para ya salir para la fiesta, voy a decir ‘no quiero’”, confesó el exfutbolista.

“Es más, ella cuenta que la última noche, antes del festejo del cumpleaños de ella, la última noche yo bajo de las escaleras, estaba tomando un vino y le digo: ‘¿Estás segura de que querés hacer una fiesta? Porque yo no quiero’. Ya hay invitados, está todo armado… Pero yo hasta último momento le voy a decir que no, que no tengo ganas de ir, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras. Pero bueno, finalmente terminó aceptando. Primero porque ella no claudica, lo va a hacer igual”, agregó Diego Latorre.

Luego, el comentarista se sinceró que no le gustan en general ese tipo de eventos: “Soy una queja permanente. No me gustan los festejos, no me gustan las fiestas. Yo prefiero un asado, un vino o lo que te guste, música tranquila, charla con amigos. 12 y media de la noche, 1, cada uno para su casa. Ese soy yo, feliz, y me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro. Ese soy yo”.

En ese instante, Yanina apareció para dejar en claro su postura y anunció la fecha de la fiesta: “11 de agosto, dos y media de la tarde, 30 años de matrimonio. Los esperamos, están todos invitados”, cerró la panelista.

Pero no solo habrá una celebración, sino que también, el ex deportista y la periodista trabajarán juntos en un nuevo proyecto laboral: “Vamos a trabajar juntos. Empezamos un programa de streaming. No sé si lo podía decir. Ángel (de Brito) empieza un canal de streaming que se llama Bondi y vamos a conducir un programa Diego y yo. Lo convencí”, detalló durante su participación en el ciclo televisivo que este domingo estuvo conducido por Mirtha Legrand.

Sobre la propuesta, Yanina sumó: “Es un canal de YouTube, voy a terminar trabajando con Beto Casella, que nos odiamos, pero no importa”. En cuanto a la relación profesional que tiene su esposo, señaló que es muy buena: “Diego viene conmigo a la radio una vez por semana -por el pase- y es muy gracioso. En 30 años pasás la barrera del dolor, nos podemos decir cualquier cosa y está todo bien. Te odiás y te amás”.