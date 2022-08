«Para generar políticas que produzcan cambios hay que conocer la realidad»

Sobre sus aspiraciones, Torres expresó: «Siempre tengo ganas de crecer. Fui concejal, luego viceintendente, después intendente y finalmente ministro».

Sobre sus inicios en la política, hizo un paralelismo con Martín Llaryora, ya que éste rompipo con el status quo en San francisco en 2007 cuando llega a intendente y «nosotros en Santa María tuvimos que hacer lo mismo con un representante amigo de De la Sota, habíamos sido orgánicos hasta que decidimos romper».

Con respecto a Juntos por el Cambio, el funcionario provincial opinó: «los otros partidos y candidatos, lo único que hacen es hablar del gobierno nacional y provincial. Hay dos formas de ser político: una es ser relator y criticar y cuando hay algo bien hecho, se quedan callados. Para generar políticas que produzcan cambios tenés que conocer la realidad, ellos no recorren el territorio como si lo hacemos nosotros».

Con respecto a Luis Juez, dijo: «Lo tomo de una manera natural, es legítimo: cada uno hace política como le parece».

«Cuando fui concejal en el 2007 con un intendente de la UCR procesado, jamás dije nada. Como edil traté siempre de modificar la realidad del vecino: me tomé un colectivo y gestioné las escrituras para barrio Sabattini, hicimos una vaca con cuero para comprarles elementos para los clubes de fútbol» detalló sobre su trabajo como concejal.

Anteriormente, «Armé una agrupación, la 17 de Octubre y tenía la Fundación Paravachasca. En ese entonces, Walter Saieg era el dueño del Partido Justicialista, recién en 2011 hicimos una alianza».

«Soy un agradecido de la política, la gente nos acompaña, el Departamento Santa María elige este modelo. La gente piensa en quien es más normal, que no se gaste más de lo que se recaudan, que administren de manera eficiente, que escuchen a los vecinos, que unan la sociedad, que trabajen con las empresas, las instituciones, la sociedad. Por eso el reconocimiento a Hacemos Por Córdoba de tantos años».

En relación al gobierno que lleva adelante su hermano, Marcos Torres, afirmó: «Estoy orgulloso de la gestión de Marcos. Todas las grandes decisiones pasan por los dos, hemos logrado una simbiosis. Está haciendo grandes obras, cambiando la realidad de los vecinos, como la planta de cloacas, la potabilizadora, la subestación EPEC, la puesta en valor de lugares públicos, la recuperación del cine, el parque deportivo, los museos, la costanera; es un proyecto transformador».

Sobre que rescata de la gestión de Marcos, declaró: «En el fondo pensamos lo mismo pero tenemos una impronta distinta: valoro la escucha, las muchas reuniones que tiene. Trabaja mucho, en el barrio, con la gente. Yo era muy buen gestor arriba, recorría ministerios, tenía presencia en la provincia. Él tiene otra manera, es más horizontal no tan verticalista, habla con sus secretarios. Paso por la pandemia y salió fortalecido, dialogaba con cada sector varias veces. Disfruta igual que yo, ser intendente».

«Recorro la provincia pero mi corazón siempre está en Alta Gracia. Es obsceno hablar de las candidaturas. Hoy no suma nada. Si creo que HXC va a necesitar de aquellos dirigentes que traccionen más votos. Vamos a necesitar del jefe comunal e intendente que tenga territorio. Hay espacio para todos dentro del proyecto» aseguró con respecto a las elecciones.

En relación a los últimos hechos en los cuales el bloque de Alta Gracia CRECE acusó al Secretario de Obras Públicas por irregularidades, sostuvo: «La oposición está tratando de ensuciar la gestión, de sembrar dudas, de buscar micrófono. Habrán visto números (encuestas) y se habrán asustado. Yo siempre trato de ver el más allá: la oposición necesita hacer algún ruido, perforar la buena imagen. No tienen asidero sus declaraciones».

«No dicen nada de lo positivo: ¿por qué no gestionaron solucionar lo de calle Rossi o la Toma cuando eran gobierno? Para nosotros mejor, si estuvieran haciendo algo, estaría preocupado» adicionó.

Finalmente, con respecto a Pablo Ortíz, Secretario de Servicios Públicos, dijo: «Está dentro de HXC y hoy está haciendo un muy buen trabajo en la secretaría». Sobre Walter Saieg, manifestó: «No es parte y no lo será. Trabaja desde hace cuatro años con el kirchnerismo. Para las elecciones para intendente no trabajaron, judicializaron las Paso, trabajaron para Morer. Las elecciones pasadas tenían otro búnker. No tiene representantes en el partido actualmente. Sino suma en política, resta. Hoy en el Departamento Santa María y en Alta Gracia, se debe ratificar nuestro proyecto y seguir abiertos al debate de ideas».