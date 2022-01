Para Gustavo Santos, el regreso del Fútbol Para Todos es “una verdadera locura”

Gustavo Santos, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, se expresó este sábado sobre el posible regreso del Fútbol Para Todos, después de que el senador kirchnerista Oscar Parrilli presentara un proyecto para reactivar el programa de transmisión gratuita de los partidos de la Primera División del Fútbol Argentino.

El representante de Córdoba calificó al proyecto como “una verdadera locura. El kichnerismo entiende como única forma de gestión el despilfarro de recursos de todos los argentinos. Subsidian sin control porque no saben gestionar de otra manera. Gastar miles de millones de pesos en ver partidos gratis en un país donde la mitad de su población es pobre es un acto violento”. Además, sostuvo que “ante la incertidumbre total que nos plantea este gobierno, ahora no tienen mejor idea que continuar con el despilfarro, la improvisación y el avance sobre los derechos adquiridos por los privados. Está claro que el kirchnerismo quiere el Fútbol Para Todos para seguir ocultando sus continuos errores y falta de gestión en un país que deambula a la deriva y sin un rumbo claro”. Santos, uno de los principales referentes de Mauricio Macri en la provincia, opinó que “los impuestos de los argentinos deben ser utilizados para cuestiones urgentes, impostergables e importantes. Los cordobeses -con el enorme esfuerzo que hacen- no tienen porqué seguir bancando despilfarros populistas. Por eso somos la antítesis a este modelo agotado en el mundo que solo trae pan y circo, pero absolutamente nada de progreso real. Solo fulbito para la tribuna”.

“Este programa nació como un intento de disciplinar ideológicamente a través del fútbol. ¿O ya se olvidaron del relator militante? Se veían más publicidades del gobierno nacional que goles. ¡Era un mamarracho!”, abundó. Finalmente, el funcionario dijo que “la vuelta del programa del Fútbol para Todos es una nueva cortina de humo que utiliza el kirchnerismo para tapar el desastre de su gestión”.