«Para mi es fundamental que la Jueza sepa que tipo de persona es el padre de mi hija»

El caso de Florencia Guzman se hizo público hace algunas semanas cuando, cansada de la inoperancia de la Justicia, la joven decidió difundir su casa a través de las redes sociales.

Su ex pareja se había llevado a la hija de ambos hacia Santiago del Estero, bajo el acuerdo de regresar a Alta Gracia donde la niña vive con su madre. Sin embargo, eso nunca sucedió y desde entonces la mujer no volvió a saber de su hija y ya pasaron dos meses.

A pesar de que sobre el hombre -quien sería un profesional respetado en su ciudad- pesan varias denuncias por violencia de género y abuso sexual, hace poco la justicia local ratificó ese impedimento de contacto de Florencia con su hija, ratificando la estadía de la pequeña con su padre. Al parecer, hasta tanto se lleve adelante la audiencia en que la menor sea interrogada y se conozca su opinión. Dicha audiencia está prevista para el día 24 de mayo.

«El padre dijo que ella es la que no quiere estar conmigo porque mi actual pareja y yo la maltratamos, algo que no es cierto. O sea, el me acusa de lo que yo lo acuso a él y sin tener pruebas», explicó la joven mamá en diálogo con RESUMEN.

Asesorada legalmente, Florencia solicitó la presentación de pruebas a la justicia de Alta Gracia. Evidencias que datan de la violencia que ella sufrió cuando aún estaba en pareja con el papá de su hija y que quedaron registradas en videos.

«Le pasé estas pruebas a mi abogada para que ella las presente porque para mi es fundamental que la jueza sepa que clase de persona es el padre de mi hija», agregó.

Aquí los videos: