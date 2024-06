Para una transformación personal, llega un Seminario de Conocimiento Interior en Alta Gracia

Para este fin de semana en la ciudad de Alta Gracia, llega un taller novedoso para quienes buscan un conocimiento y descubrimiento en el interior de ellos mismos. Por ello, con el poder de los ángeles, los milagros y la sanación, podemos cambiar la vida a través de una sanación consciente.

Por ello, en el centro cultural Villa Roma (Calle Achával Rodríguez 374) se realizará un seminario exclusivo donde explorarán los reinos divinos y aprenderán a invocar la ayuda celestial para transformar la vida. Este taller será el sábado 22 de junio a las 15 horas, con inscripción previa. Además, el encuentro contará con una merienda, de la mano de Rosaura.

Para anotarse y formar parte de esta propuesta, los interesados deberán visitar las redes sociales del espacio cultural de Alta Gracia (@villaromacultural) o comunicarse al (351) 3701509.

Ana Olivera, maestra a cargo del taller, dialogó con RESUMEN y contó que “Este evento transformador te brindará herramientas prácticas y conocimientos profundos para conectarte con lo sagrado y manifestar tu bienestar. El mismo experimenta la maravilla de los milagros y despierta tu capacidad de sanación interior”.

“Me especializo en Angeología Superior y Psicología Alternativa Bioemocional Akáshica. Por lo que este Primer Seminario es para descubrir el poder, la luz y los mensajes que nuestros guías, los Ángeles y Arcángeles, que nos envían para ayudarnos a cambiar nuestra vida, encontrar sanación consciente, mejorar los vínculos personales y laborales, y aprender cómo ser abundantes en nuestro presente”, dijo.

Por otro lado, la maestra expresó que “Los Guardianes y Seres de Luz que Dios creó están allí esperando que los invoques y te dejes guiar escuchando sus mensajes, para que descubras que todo es perfecto y que el vaso no está vacío, simplemente no has podido mirar y comprender las señales que te indican dónde y cómo lograr el milagro que tanto pides y esperas. Este hermoso seminario está diseñado para pasar una tarde espiritual, conectar con tu ser, aprender a invocarlos y decodificar mensajes. Además, se utilizarán distintas herramientas para canalizar mensajes durante el seminario a los presentes”.

“Disfrutaremos de una exquisita merienda en la sala de este majestuoso espacio cultural con tanta historia y alma, Villa Roma. Te invito a reunirte con los Ángeles y dejarte abrazar con luz amorosa y misericordiosa. Si recibiste este mensaje es porque quieren que estés presente, tu camino de sanación espiritual consciente te está esperando con guardianes y mi guía”, finalizó.