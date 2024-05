Para ver y concientizar: Tini Stoessel y Gabriel Rolón tuvieron una entrevista íntima

La plataforma de streaming Flow sorprendió a sus suscriptores con una entrevista única entre la reconocida cantante Tini Stoessel y el destacado psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón. Esta conversación íntima, programada para este lunes 6 de mayo, llega como parte de una serie de eventos relacionados con el lanzamiento del nuevo álbum de Tini, «Un mechón de pelo».

La artista, quien recientemente reveló haber enfrentado episodios de ansiedad, compartirá sus experiencias personales y profesionales con Rolón, proporcionando una visión profunda y emocional de su vida.

Según comunicó el periodista de espectáculos Federico Bongiorno, a través de su cuenta de Twitter, Rolón llevó a cabo una entrevista personal con la cantante, la cual será presentada en conjunto con el espectáculo en el Club Hurlingham, donde Tini presentó su álbum más conmovedor hasta la fecha, «Un mechón de pelo», en Flow.

Con una propuesta de shows súper íntimos, que algunos tuvieron que ser reprogramados debido al mal clima y las constantes lluvias, los shows de Tini generaron gran repercusión, ya que se refirió a su salud en varios momentos del show: “Hacía cuatro años que yo no lograba dormir sola. Saqué este álbum y empecé a dormir sola en mi casa”, expresó.

Según la cantante, haber podido “verbalizar las cosas” le resultó muy importante para poder comunicarlo y compartirlo: “Gracias por acompañarme en este proceso”, manifestó.

A su vez, se refirió a sus comienzos en el ambiente artístico: “De chiquita, cuando empecé a trabajar, me pasaba que cuando volvía de gira, amaba volver a Buenos Aires con todo mi corazón. Porque es mi casa, porque nací acá, porque está mi familia, mis amigas, las personas que más amo en el mundo. Pero los fantasmas, las películas que hacía mi cabeza, cada escenario era peor que el otro, y la poca valentía que sentía para verdaderamente decir lo que estaba pasando puertas para adentro”, sostuvo.

En este sentido, agregó: “Volver a Buenos Aires y sentir que me podían prender una cámara y pregunten cosas que no podía decir la verdad. Me empezó a dar mucho pánico volver. Y decía ‘¿será que algún día voy a poder volver a Buenos Aires con alegría otra vez?”. Se espera que la entrevista con Rolón siga este tono.

La entrevista y el show estarán disponibles en el canal 605 de Flow este lunes a partir de las 19:50 horas, y se extenderá hasta las 23 horas. Además el show quedará disponible en la plataforma para poder verlo On Demand. El concierto, que se podrá ver en Flow, tendrá 10 canciones: Pa, Posta, Miedo, Ni de Ti, Ángel, Buenos Aires, Tinta 90, Ellas, Bien y Me Voy.