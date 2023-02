Paro bancario nacional para este jueves 23: todo lo que tenes que saber…

En plena negociación por el aumento salarial correspondiente al 2023, los trabajadores de los bancos públicos y privados de todo el país realizarán este jueves un paro de 24 horas con movilización en las principales ciudades del país.

De esta manera, la actividad bancaria de esta semana tendrá solo dos días, debido a los feriados de Carnaval del lunes 20 y el martes 21.

En ese marco, el Secretario General de la Asociación Bancaria de Córdoba, Ezequiel Morcillo, dijo a Radio Universidad que “llevamos cuatro reuniones formales más reuniones informales, y no hemos podido arribar a un acuerdo con las patronales que no dan respuesta seria a los reclamos que venimos planteando, que no sólo son reclamos de índole salarial. Nos están debiendo unas décimas que quedaron de la paritaria 2022 más el 2023”.

El dirigente sostuvo que sueldo básico de un empleado bancario es de $140.000 y se negó a informar cuál el porcentaje de aumento que solicitan, indicando que “pretendemos que el trabajador no tenga pérdida del poder adquisitivo ante la inflación (…) Lo que pretenden (las Cámaras) es cerrar casi mensual o bimestralmente. Nosotros cerramos paritarias anuales, siempre lo hemos hecho así, pero esta paritaria es un poco más compleja, porque no sólo es este tema el que estamos discutiendo, sino necesitamos respuestas a temas como las consultoras que están usando para precarizar, eso lo vemos en la banca privada, lo vemos en el Banco de Córdoba también”.

Al respecto, Morcillo sostuvo que los bancos contratan gente “a través de consultoras para hacer la tarea bancaria a un salario inferior, en condiciones inferiores, incluso hay bancos privados que lo tienen en el exterior (…) haciendo teletrabajo, prestan servicio, asesoramiento y que deberían están acá”.

Por otro lado, el dirigente gremial dijo que también reclaman por el impuesto a las ganancias que afecta a los trabajadores bancarios, “que distorsiona los acuerdos paritarios que hacemos”.

“Nosotros cerramos el año pasado un 94,1% y la inflación cerró un 94,8. Tenemos ese 0,7 que regularizar al salario de diciembre y estamos discutiendo una paritaria para el 2023”, mencionó.

Cómo será la modalidad de la protesta

Según indicó Morcillo, durante el paro bancario, que se realizará en todo el país, “no va a haber atención de ningún tipo, no se van a recargar los cajeros y no va a haber atención on line tampoco”.

También habrá una movilización por las calles céntricas de la ciudad de Córdoba -con recorrido a confirmar- durante la mañana.

«Hemos avisado con suficiente antelación para que Anses pueda reprogramar sus fechas de pago y no perjudicar a los usuarios”, concluyó el Secretario General.

Fuente CBA 24