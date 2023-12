Paro y movilización de ATE provincial en Anisacate

Javier López, referente de ATE de Anisacate, contó en el aire de FM 88.9 que anoche se daba a conocer que la entidad se manifestará en Anisacate. Las seis seccionales de la provincia se reunirán a las 8 horas en Anisacate, para llevar adelante su para nacional contra las medidas de Javier Milei y en solidarización con los 80 despedidos.

«Es la primera vez que se lleva adelante un paro nacional en una localidad. Nos llamó la atención, nos llenó de fuerza. Estamos en nuestro cuarto día de lucha, con una mateada, Dispensario n°1. Sabemos que habrá mas despidos, después del 21» afirmó López. «Cuando tocan a uno, tocan a todos» agregó.

Jorge Chalup, Secretario Gremial de ATE Córdoba, narró: «En la reunión que tuvimos ayer a las 8 am, hablamos con la intendenta sobre la falta de servicios debido a los despidos y no obtuvimos respuestas. Los despidos no es el camino. Es necesario hablar con los trabajadores para solucionar. Representamos a grupos municipales, provinciales y nacionales y solamente nos pasó antes con el Macrismo, tuvimos una importante cantidad de despidos pero tras una acción, hubo respuesta. Pero nunca nos pasó esta situación de que no quieran solucionarlo. Nos sorprenden estos ataques a los trabajadores».

«Hay trabajadores que tienen hasta 7 ú 8 años de antiguedad, nos dijo que estaba analizando aún la situación. Esto repercute en la rueda de la economía y también en los servicios que se brindan. No está entendiendo o no tiene claro como se maneja un municipio. La voluntad de diálogo debe estar acompañado por soluciones» manifestó Chalup.

«La Comisión Directiva Nacional definió una jornada de protesta para el viernes 22 y cada provincia debia definir la modalidad. Entre todas las seccionales de Córdoba definimos en solidaridad teniendo en cuenta 80 despidos a 5 días de asumir, decidimos hacerla allá. Estamos buscando una pronta solución. No es nuestra voluntad manifestarnos por manifestarnos, pero hay 80 familias detrás. Tenemos trabajadores por debajo de la línea de indigencia sin tener en cuenta los aumentos de la devaluación, cobran alrededor de 150 mil pesos».

La manifestación se llevará adelante desde las 8 horas en la sede municipal, en el DEM 2. «Es responsabilidad de la intendenta lo que sucederá mañana». «No hemos dialogado con SITRAMAG. Sólo han presentado notas y sabemos que la única forma es hablando o luchando» concluyó.