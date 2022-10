Parque San Juan celebra el Día del Adulto Mayor junto a sus vecinos

Gisela González, presidenta del centro vecinal, dialogó con el equipo de Todo Pasa de la 88.9 sobre esta convocatoria para este grupo de vecinos. “Es una actividad que me tenía motivada hace tiempo, ya que hace mucho queremos trabajar con los adultos mayores de nuestro barrio. Es una tarea pendiente que teníamos y celebrando el día del adulto mayor, que es mañana, queremos juntarnos y que se puedan encontrar todos en el centro vecinal”, comentó. La comisión ha preparado un almuerzo para los invitados, que incluirá de menú pizza, pollo asado con ensalada y una gran mesa dulce. Luego habrá un show, que tendrá como invitados a la academia de tango del ballet municipal, junto con Oscar Palacios acompañando con su música, y también Tajamar Dúo.

Por otra parte, Gisela habló sobre la situación de la Feria de artesanos del Crucero y sus reclamos por mejores condiciones para poder llevar a cabo la venta de sus manualidades y artesanías. “Si bien he hablado con distintas personas que están dentro de la Feria del Crucero, las hemos invitado a reuniones que nunca se pudieron concretar. Es algo que me preocupa porque implica al barrio y sé que es una fuente de ingresos para vecinos no sólo de la zona, sino también de otros barrios. Siempre nos hemos querido involucrar, estamos dispuestos a trabajar en conjunto para mejorar la situación”, expresó la presidenta vecinal.

En relación a la procesión del Divino Niño el día 12 de octubre, la referente barrial comentó que ya se encuentran pidiendo permisos para que la plaza principal también tenga ferias al menos una vez por mes. La idea es que para esa fecha, los vecinos que se acerquen se encuentren con una plaza activa y que otros tengan la posibilidad de tener un espacio donde mostrar sus trabajos y ofrecerlos.