Pasó la séptima fecha del provincial de BMX con buenos resultados para la ciudad

El Campeonato Provincial de BMX está llegando a su fin, y este fin de semana la ciudad de Rio Cuarto fue la encargada de recibir a los principales riders de la provincia y el país.

La ciudad de Alta Gracia, como es habitual presentó toda su artillería, y logró muy buenos puestos.

A continuación te dejamos los resultados en cada categoría.

Cruceros de 36 años y más:

Cortez Oscar : 7°

Elite men:

Espejo Mateo : 3°

Escuela de 6 años:

Salvucci Pedro : 3°

Expertos de 8 años:

Zabala Cristiano : 1°

Expertos de 10 años:

Fernandez Octavio : 1°

Expertos de 11 años:

Cuello Lucio : 7°

Expertos de 12 años:

Salto Juan : 3°

Expertos de 13 años:

Zabala Facundo : 4°

Expertos de 14 años:

Maldonado Santiago : 7°

Romero Santiago : 3°

Expertos de 15 años:

Zamora Lucas : 3°

Novicios de 6 años:

Bustos Joaquin : 3°

Novicios de 8 años:

Cortez Simón : no clasificó a la final.

Godoy Samuel : 2°

Kalbermatten Ingrid : 7°

Saieg Bautista : no clasificó a semi

Straub Simón : no clasificó a semi

Novicios de 9 años:

Barraza Jozef : no clasificó a la final

Luque Ramiro : 3°

Novicios de 10 años:

Bustos Bruno : 8°

Novicios de 11 años:

Barceló Nicolas : no clasificó a la final