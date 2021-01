Pasó otro dia de búsqueda y Marcia no aparece

¿Dónde está Marcia Acuña?, es la pregunta que sigue vigente a poco de cumplirse tres días de su desaparición.

Este jueves, Bomberos de Alta Gracia, Despeñaderos, San Agustín, San Isidro y Los Molinos, junto al equipo de K 9, Defensa Civil de distintas localidades, Equipo DUAR, División Canes y hasta el helicóptero de la Policía de la Provincia, volvieron a realizar tareas de rastrillaje en la zona de la ex fábrica militar de José de la Quintana. Lugar al que llegaron por el rastreo del teléfono celular de la joven, luego de que se enviaran dichos mensajes de texto al celular de su tía.

No obstante aún nada los ha acercado a Marcia.

RESUMEN dialogó con algunos vecinos de Villa San Isidro, quienes contaron que Marcia no es una chica de salir sola ni juntarse con amigas. Tanto ella como su hermana habrían tenido un pasado traumático con su madre quien, como se había mencionado anteriormente, esta internada en un neoropsiquiatrico y, su padre, quien habría estado o continúa estando detenido en la cárcel.

Marcia estaba bajo tratamiento psicológico aunque no tendría problemas de conducta pero un día dejó de ir porque creía que no le hacía sentir mejor. Sobre su hermana, los vecinos sostuvieron que durante algunos meses también había estado desaparecida, aunque no hubo denuncia al respecto.

En fin, más allá del contexto, la desaparición de Marcia no deja de preocupar. Para mañana, seguramente la pesquisa va a ampliarse hacia otras localidades aledañas con un rastreo mucho más finito.