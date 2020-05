Pedido solidario: Paloma tiene cinco años, padece epilepsia y su familia atraviesa una difícil situación

La familia de Paloma es otra de las que resultó duramente golpeada a raíz de la pandemia. Sin poder trabajar y sin medicación para su hija, Milagros y Arturo se encuentran en una situación desesperante y necesitan ayuda.

La niña tiene cinco años y padece epilepsia. Diariamente debe tomar jarabe de Ácido Valproico de 250 ml y si bien Salud Pública suele suministrárselo, desde hace algún tiempo no lo consiguen. “A veces me lo dan pero a veces no. Ella lo debe tomar todos los días y no puede estar sin su medicación porque es parte de su terapia. A nosotros se nos complica poder comprárselo porque hay veces que no tenemos ni para comer“, contó la mamá de Paloma en diálogo con RESUMEN.

La familia vive en una precaria vivienda de calle Zabala Ortíz al 2003 en Bº Parque del Virrey, la cual no posee baño por lo que necesitan ayuda para poder mejorar sus condiciones. “Lo de la pandemia nos afectó mucho porque no tenemos ningún ingreso ni ayuda. Queremos construir un baño para que nuestra hija esté mejor pero no tenemos cómo. Si alguien pudiera ayudarnos con lo que sea estamos más que agradecidos“, agregó la mujer.

Para ayudar

A quienes puedan contribuir con la medicación de Paloma o con alguna ayuda de alimentos no perecederos, chapas y/o materiales de construcción, pueden comunicarse al 03547 15665403.