Perdió todo en un incendio y necesita de manos solidarias que la ayuden a levantar su casa

Es verdaderamente desesperante la situación de Gisela y su familia. Esta vecina de barrio la Perla perdió todo a raíz del voraz incendio de su vivienda, el cual se habría iniciado por una travesura de su hijo mas pequeño y que, sin duda, pudo haber terminado en tragedia.

Fue el pasado viernes en horas de la tarde en calle Los Flamencos. La mujer se encontraba con su hijo más pequeño cuando éste la alertó sobre las llamas. En cuestión de minutos, las mismas se propagaron y Gisela y su hijo se vieron atrapados.

«La puerta de adelante se cerró y fuimos hacia la parte de atras. Realmente fue un milagro de Dios que esa puerta haya estado abierta porque siempre está cerrada. Por ahí pudimos salir y el fuego se extendió por todos lados», contó entre lágrimas la mujer en diálogo con RESUMEN.

Lo cierto es que la necesidad es mucha. Si bien algunos vecinos ya se han solidarizado con ella y desde Desarrollo Social del Municipio se comprometieron a asistirla, a Gisela le urge recomponer su casita. El lugar en dónde vive con dos de sus tres hijos y que hoy corre peligro de derrumbe.

«El lugar ya no está habitable. Me estoy quedando en la casa de un familiar pero me dijeron que solo puedo quedarme ahí por poco tiempo. Mis hijos están con su papá y nos quedamos sin nada», agrega la joven, quien es profesional pero que desde hace un tiempo se encuentra desempleada.

Gisela necesita ropa, colchones, camas, muebles, frazadas, etc. Absolutamente todo. Pero también necesita materiales de construcción y personas que puedan solidarizarse y darle una mano para poder volver a acondicionar su lugar.

Quienes puedan aportar su granito de arena, desde el Centro Vecinal de La Perla han creado este CBU para colaboraciones:

Gisela Ivon Rosa Veizaga

CVU: 0000003100053256557732

Alias: GiselaVeizaga.mp

CUIT/CUIL: 27349097015

Mercado Pago

Para comunicarse con la damnificada, pueden hacerlo al 3547 642475.