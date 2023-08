“Perdón que te sal-Piqué”: Shakira eliminó frases de su session con Bizarrap para evitar demandas

Durante el mes de enero, Shakira se unió a Bizarrap para la Session #53 del productor argentino. La canción en gran medida, tuvo un gran éxito a nivel mundial, y eso fue mérito a las frases directas que la colombiana lanzó contra su ex esposo: Gerard Piqué.

¿Te acordás de algunas de ellas? “Yo contigo ya no regreso/Ni que me llores, ni me suplique’/Entendí que no es culpa mía que te critiquen/Yo solo hago música, perdón que te salpique; o Te creíste que me heriste y me volviste más dura/Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, entre otras, ya se hicieron parte de la cultura popular.

Y aunque la letra de esta canción generó una gran revolución en las redes sociales, el efecto que se esperaba fue otro. Kevyn Mauricio Cruz Moreno quien es el letrista que ayudó a Shakira y a Bizarrap a crear esta pieza, brindó una entrevista para Molusco TV donde reveló que muchas frases que se tenían planeadas para la canción terminaron cortadas.

Es común que una canción se reescriba varias veces en favor de seguir la melodía o para explicar mejor el mensaje, pero en este caso, los cambios se dieron para evitar problemas con el padre de los hijos de la colombiana.

“Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (…), cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, declaró Kevyn.

A pesar de la censura que se autoimpuso el equipo, el tema fue lo suficientemente directo para entender que la dedicatoria era para el ex futbolista, hasta tanto fue el furor, que fanáticos alrededor del mundo se la dedicaron a sus ex parejas. De hecho, es difícil saber qué clase de letra tenían planeada en un principio, porque la que llegó a las plataformas de música fue lo suficientemente explícita para que Shakira hiciera una referencia a Clara Chía, la nueva novia de Piqué.

“Shakira sacó el ‘clara-mente’. (…) Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak”, explica Kevyn sobre el origen de este polémico verso que hace referencia a la nueva pareja del ex deportista.